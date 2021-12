Alejandro Fernández externó su molestia al escuchar las primeras preguntas de la prensa con relación al libro que escribió la periodista Olga Wornat sobre la vida de don Vicente Fernández, en donde revela que aparentemente Gerardo Fernández, hijo del “Charro de Huentitán”, tiene vínculos con el crimen organizado.

Tras su primera presentación con lleno total en el Auditorio Nacional, “El Potrillo” dijo desconocer lo que dice el libro “El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández”; sin embargo, mientras un reportero le mencionaba que ese texto refiere que su hermano Gerardo era cómplice del secuestro de Vicente Jr., Alejandro dijo molesto:

“¿De qué me hablas?… o sea., güey a ver, habla bien de lo que vas a decir, porque si no, a ver, te voy a pedir por favor, si estás bien enterado, o sea, habla de lo que vas a decir, no me preguntes pend%&*¨”.

Al mencionarle que era una periodista argentina la que escribió la obra literaria que vincula a su familia con el narco, Fernández visiblemente molesto replicó: “¿y quién es una argentina para hablar?”.

Pero al escuchar el nombre de Olga, el intérprete contestó: “me vale mad%&, ¿quién es una argentina para hablar de mi papá y de nuestra familia?, o sea, ¿qué sabe?”.

Sobre si tomará acciones legales contra ella, “El Potrillo” puntualizó: “no quiero saber nada, gracias”.

Finalmente, al oír las preguntas sobre el estado de salud de su famoso padre, el artista aclaró: “sigue muy bien, gracias, yo lo amo”.