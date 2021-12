Ante el escándalo donde se han visto involucradas varias artistas con respecto a su presunta relación con altos capos del crimen organizado, la actriz Lucía Méndez fue cuestionada por la prensa sobre si algún narcotraficante había intentado conquistarla.

La originaria de Guanajuato apareció en un evento privado donde al escuchar las preguntas de los reporteros sobre este tema, inmediatamente dijo: “No, no, no. Sí, alejada es una línea muy delgada, pero no, no me pasó eso”.

Ante los cuestionamientos sobre si algún narco había intentado regalarle joyas para enamorarla, La Méndez replicó: “No, nada de eso, para nada, no”.

De la misma manera, la estrella de la música y las telenovelas negó rotundamente haber participado en una narco-fiesta destacando: “No, a mí no me pasó, definitivamente, y creo que le agradezco a la vida que no me haya pasado”.

Como se recordará, la controversia se desató tras la publicación del libro de Anabel Hernández en el que señaló a estrellas de la farándula como Ninel Conde, Galilea Montijo e Issabela Camil por su supuesta relación con capos mexicanos.

Por otra parte, Lucía Méndez aseguró que en este momento está disfrutando del amor, pero prefiere mantenerlo al margen de su vida artística por una razón.

“Estoy saliendo con alguien, pero no hay ningún compromiso, y ahorita yo no quiero hacer oficial algo, soy muy feliz, libre. En el amor salgo, me divierto, no lo publicito, más nunca en mi vida voy a publicitar a alguien hasta que esté segura de lo que estoy haciendo, es complicado porque después te lo enjaretan para toda tu vida”, explicó.