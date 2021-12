Fiscalía investiga feminicidio de Lizeth en Huimilpan

Querétaro, 1 Diciembre 2021.- El Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, indicó que el asesinato de la joven Lizeth N., en el municipio de Huimilpan, será investigado como feminicidio.

“El delito por el cual nosotros iniciamos la carpeta es el delito de feminicidio y nosotros estamos trabajando de manera muy intensa, lo voy a decir de esa manera, con la finalidad de seguir manteniendo una eficiencia del 100 por ciento en el caso de los feminicidio”, añadió.

En ese sentido, informó que este órgano autónomo ya sigue dos líneas de investigación para esclarecer el caso y dar con él o los responsables.

“Con toda certeza seguramente vamos a procurar que no quede impune, más bien les garantizamos que no va a quedar impune, se van a agarrar a los responsables y sí tenemos un par de líneas de investigación en las que no puedo abundar, pero se está trabajando”, acotó.

Echeverría Cornejo, recalcó que se va procurar que este caso no quede impune y que se van a detener a los involucrados.

Hay que recordar que la joven de 18 años de edad fue localizada sin vida el pasado 24 de octubre, en las inmediaciones de un predio en la comunidad Pío XII.

Esto luego de que en el marco de un trabajo interinstitucional se realizaban acciones de búsqueda inmediata para localizar a dicha mujer, quien fue reportada como no localizada, por su tía, el 23 de noviembre.