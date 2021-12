Sergio Mayer se suma a lista de famosos mencionados en el libro “Emma y las otras señoras del narco“, escrito por la periodista Anabel Hernández, donde se afirma que el actor mantenía una relación cercana con el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal alias La Barbie.

Ante tales aseveraciones Mayer afirmó de manera contundente:“Que sí lo conocía o no…suponiendo que sí…¿y?. O sea, mientras yo no sea, mientras yo no haga nada ilegal, mientras yo no perjudique a terceros con mis acciones, mientras yo no esté fuera de la ley, yo no tengo que darle explicaciones a nadie de a quién conozco, de a quien no conozco, mientras yo no sea requerido por la autoridad o por una institución por este tema… que nunca me han requerido, jamás me han llamado ni me han preguntado ni mucho menos han dicho qué hay una investigación. Llevan 17 años en lo mismo, ya hasta flojera da”, aseguró.

Así mismo, el productor salió en defensa de su esposa, Isabella Camil que, según Anabel Hernández, también mantuvo una relación muy cercana con el entorno del delincuente.

“Dicen que mi mujer se iba a borracheras con la esposa de ‘La Barbie’…¿Tú te imaginas a mi mujer en una borrachera como lo mencionan ahí?, ¿Cuándo han visto a mi mujer?, yo no soy de antros, yo no soy de discotecas, yo no me desvelo, yo no tomo, ¿Tú te imaginas esa relación de la que hablan con respecto a mi mujer?”.

Sobre las versiones que también lo involucran con la actriz Martha Julia, Mayer de inmediato negó tal información.

“Luego dicen ahí también, me dicen que mencionan a Martha Julia, pobre Martha Julia, la única relación que yo tuve con ella fue cuando fuimos compañeros en Big Brother, yo con Martha Julia jamás tuve yo nada que ver”, aseguró.

Finalmente, el artista de 55 años aprovechó los micrófonos del programa Ventaneando para expresar su indignación por las acusaciones hechas en contra de Galilea Montijo y lamentó el vacío legal que existe en torno a los actos de difamación.

“Acabo de ver un video de Galilea donde sale llorando, donde dice que afectan a su familia y afectan a sus amigos y a su trabajo. Tiene razón, es de verdad triste y lamentable que de una manera tan ligera hagan acusaciones no nada mas de esto, pero este tipo de cosas ponen en riesgo la integridad de tu familia, tu seguridad, porque eso no está padre”, concluyó.