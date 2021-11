Aislinn Derbez fue captada por la prensa tras presenciar el espectáculo 90’s Pop Tour donde participa Alessandra Rosaldo, esposa de su padre Eugenio Derbez.

“¡Estuvo increíble!, me la pasé espectacular, espero que hagan muchos más, la verdad es que dura 4 horas, no me pude quedar las 4 horas, moría de ganas de quedarme más, pero me estaba muriendo de sueño, pero estuvo espectacular, ¡Alessandra es una diosa!”, explicó la actriz a los reporteros.

La integrante de la familia Derbez estaba tan contenta con el show, que incluso confesó el nombre del artista que la tenía enamorada en la época de los noventa.

“Benny Ibarra yo era la más fan cuando tenía 15 años, lo puse ahí en mis historias porque de verdad era mi amor platónico porque moría por él y tenía sus posters en mi cuarto”, declaró.

Debido a que el concierto terminó a altas horas de la madrugada y existe inseguridad en México, Aislinn confesó si piensa irse del país por esta razón, tal como en su momento lo hiciera su padre Eugenio.

“Todo el tiempo estoy acá, la verdad es que vengo y voy, estoy trabajando muchísimo en México todo el tiempo, entonces… (no)”, comentó.

Finalmente, la artista desmintió los rumores con respecto al mal estado de salud de Alessandra Rosaldo, destacando su actuación en el concierto antes mencionado.

“No, está súper bien, véanla en los 90’s Pop Tour, está hecha una diosa, preciosa, espectacular, hermosa”, dijo al respecto.