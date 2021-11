Ciudad de México a 23 de noviembre, 2021 – Ford de México hace oficial el lanzamiento de la nueva Pickup Maverick 2022, orgullosamente ensamblada en México, que fue creada para ofrecer lo mejor de tres segmentos: cuenta con una cabina tan confortable como la de un sedán; equipamiento, y maniobrabilidad de una SUV; así como la confiabilidad y durabilidad garantizada de una Pickup Ford. Maverick 2022 está lista para destacar como la nueva Pickup de uso 100% personal por su versatilidad con dimensiones, tecnología, confort y capacidad ideales para los usuarios, creadores, así como emprendedores que no conocían las virtudes de una Pickup.Ford Maverick cuenta con doble cabina, que ha sido probada con exigencia para cumplir con los estándares del legado “Nacidos Ford, Nacidos Fuertes” y ofrece soluciones de almacenamiento, transporte, así como personalización por dentro y por fuera, ya que estarán disponibles diferentes paquetes de accesorios que van con tus actividades favoritas.



Capacidad y desempeño para todos los díasFord Maverick lleva en sus entrañas un motor Turbo EcoBoost® de 2.0L que entrega 250 caballos de fuerza y 277 libras pie de torque, con transmisión automática de 8 velocidades con Perilla Rotativa. La versión XLT cuenta con tracción FWD (Front Wheel Drive), mientras que la versión Lariat con AWD (All Wheel Drive).En cuanto a la suspensión, Maverick está equipada con Suspensión Trasera Twist Beam en XLT y en el modelo más equipado, con Suspensión Trasera Independiente SLA (Short-Long Arm) que aumenta la capacidad de giro para una conducción más ágil.Ambas versiones pueden cargar hasta 705 kg y remolcar hasta 907 kg, por lo cual podrás llevar lo necesario para remodelar una casa o completar un proyecto, hasta varias motocicletas o bicicletas para divertirte al aire libre o disfrutar de tus deportes favoritos.Ford Maverick cuenta con 5 modos de manejo: Normal, Sport, Eco, Remolque / Arrastre y Lluvia / Resbaladizo, permitiendo que te adaptes a cualquier camino, de una forma práctica y segura.



Diseño con sello Ford y vista al futuroEsta Pickup retoma toda la funcionalidad de las ya reconocidas Pickups y camiones Ford, y lo aplica en un diseño que la distingue, ya que la hacen lucir atlética, poderosa y útil por donde la mires.Por fuera, la parrilla es grande con un original diseño tipo panal para permitir una ventilación ideal, con faros en forma de C que se dividen en secciones y una placa que lleva incrustadas las luces direccionales, además del ovalo azul al centro. Los rines de 17 pulgadas en Aluminio Pintado para XLT y de 18 pulgadas en Aluminio Brillante para Lariat la hacen ver imponente.



A su cofre robusto con líneas marcadas se le puede personalizar en Distribuidores Autorizados Ford con gráficos. La marca ha preparado diferentes “kits” de accesorios por temática: Cubiertas de Caja, Ciclismo, Apariencia, Conveniencia, Gráficos, Carga, Protección Interior (para mascotas).Este tipo de modificaciones son solo una probada del enfoque de esta nueva Pickup para personalizarla a tu gusto. Asimismo, en la Caja Flexbed® podrás encontrar espacio para agregar accesorios dependiendo de tus necesidades, actividades o estilo de vida, como ranuras para divisores, compuerta trasera de múltiples posiciones y 10 sujetadores.



De igual manera, Ford Maverick incluye tapetes de uso rudo para todo clima, compartimiento de almacenaje debajo de los asientos traseros, soluciones inteligentes de almacenamiento en los paneles de las puertas delanteras, 2 puertos USB de carga Inteligente en la fila delantera, 2 puntos de carga de 12V, así como espacios adicionales para guardar objetos en la consola central, a un lado de la pantalla y arriba de la misma.



Por si fuera poco, el espacio interior se complementa con asientos de tela azul con gris e insertos naranjas para la versión XLT y asientos tipo piel de material ActiveX® Bi-Tono Caoba/Oxford.Conectada y segura para lograr todo lo que necesitesFord Maverick 2022 cuenta con todo el paquete de tecnología de la marca para no perder de vista el mundo ni un segundo, empezando con su pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Apple CarPlay® y Android Auto® con Conexión Estándar a Bluetooth, que permite controlar el módem FordPass® Connect con Wi-Fi para conectar hasta 10 dispositivos móviles a la propia red de internet del vehículo.En el apartado de seguridad cuenta con 7 bolsas de aire, Frenos de disco con ABS y EBD, sistema antirrobo pasivo SecuriLock®, molduras de protección inferior mientras que en tecnología preventiva integra un sistema de alerta SOS post-colisión, asistencia de pre-colisión con freno de emergencia automático, cámara de reversa con sensores, control crucero, control de tracción avanzada con control de estabilidad antivolcadura, así como un sistema de monitoreo individual de la presión de las llantas.



Ford Maverick 2022 llega a México en 10 colores disponibles: Azul Metálico, Eléctrico y Acero; Gris Carbono y Piedra; Plata, Blanco Oxford, Negro Ocaso, Naranja Nitro y Rojo Pimienta; finalmente, ya se encuentra disponible en todos los Distribuidores Ford Autorizados de la República Mexicana, con un precio inicial de $635,000 para la versión XLT y $750,000 para la versión Lariat.Déjate sorprender por Maverick, diseñada para todos aquellos que no sabían que necesitaban una Pickup.