Sofía Vergara se encuentra en plena promoción de la cinta animada ‘Koati’, en la cual colabora como productora y además presta su voz para dar vida a Zaina, una serpiente de coral.

Orgullosa de participar con muchos latinos como Karol G, Carlos Rivera, Eva Luna Montaner, Adriana Barraza y Marc Anthony, la artista colombiana se dijo orgullosa de sus raíces y confesó su deseo de trabajar en México.

Al hablar de sus colegas, la actriz de 49 años destacó el trabajo del ex de Jennifer Lopez comentado: “Marc Anthony se ilusionó mucho con el proyecto, hizo 10 canciones originales espectaculares”.

Pero al escuchar la pregunta del reportero de Televisa Espectáculos sobre sus planes de volver a trabajar en el país azteca, Sofía confesó que no ha vuelto a ese lugar porque ningún productor le ha ofrecido trabajo.

“¡México lindo y querido!… Hace años que no voy a México, me encantaría trabajar otra vez en México, pero no sé… nadie me está invitando”, manifestó.

Conocida por su protagónico en la exitosa serie “Modern Family”, Vergara también ha decidido emprender otros proyectos como lanzar su propia línea de productos de belleza, además del mencionado filme.