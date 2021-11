La actriz venezolana confesó que tras 12 semanas de estar aislada en el reality ‘La casa de los famosos’ tuvo un gran aprendizaje en su vida personal, además de mejorar su aspecto físico, pues bajó más de 10 kilos.

Tras colocarse como la triunfadora del programa de televisión y ganar 200 mil dólares (más de 4 millones de pesos), la exMiss Universo reflexionó sobre lo difícil que fue para ella el formar parte de este proyecto por las controversias que se suscitaron y la violencia que vivió con una de sus exparejas.

“Fueron tiempos muy difíciles en La casa de los famosos, no todo fue amor y belleza y alegría, también pasamos momentos difíciles, como lo dije yo, muchas veces me tocó dominar mis propios monstruos, dominar mis propias frustraciones, a veces dominar mis propios miedos”, dijo la artista durante un enlace en vivo a través de su cuenta de Instagram.

De la misma forma, Machado manifestó que ahora su perspectiva está modificada y ha dado más valor a la compasión hacia otras personas.

“Definidamente este proyecto nuevamente me vuelve a cambiar la vida, para mí ahora significa un antes y un después de La casa de los famosos. El perdón es el bálsamo del alma, yo soy una persona que el perdón para mi es mi bandera en la vida, el perdón es todo en esta vida, es amor, es salud, es alegría, es paz y felicidad, vamos a olvidar lo malo y recordar lo nuevo”, detalló.

Asimismo, destacó que durante los 3 meses de estancia en el lugar logró perder 25 libras gracias a su constancia en la alimentación y el ejercicio físico.

“Bajé 11 kilos por no decir 12, porque me da hasta pena decir que bajé 12 kilos, y me voy a seguir cuidando porque tengo muchísimo trabajo. Pero no se preocupen por mí, soy una mujer muy inteligente que le gusta ser feliz”, finalizó.