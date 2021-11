Querétaro, 17 Noviembre 2021.- La diputada en Querétaro por el Partido Acción Nacional, Alejandrina Verónica Galicia Castañón, se comprometió a revisar mecanismos de legislación para normar a las personas en situación de calle en la entidad.

La legisladora reconoció que ya existen centros de atención y apoyo para este sector de población en estado de indigencia; pero hace falta motivar a algunos grupos que se niegan a acudir a albergues o al Centro Municipal para la Atención de Personas en Situación de Calle.

“Hay que legislar en favor de ellas. Ya hay centros de atención para esas personas; más bien sería como motivarlas a que ocupen esos centros de atención; ocuparnos de ellas, porque nadie acude a verlos. Una labor de nosotros es la información, muchos de ellos no saben que hay lugares donde se pueden atender”, sostuvo.

En este sentido, Galicia Castañón aseguró que es necesario legislar en la materia, contemplando opciones como bajar recursos para implementar políticas públicas en la materia; y “obligarlos” a que ocupen los espacios designados para su atención.

“Tratar de bajar recurso para tratar de abarcar más población. Pero si no lo utiliza la gente que está en calle, ¿qué hay que hacer? A lo mejor algo que los obligue, o sea, que ya no sea voluntarios; sino obligar a que de alguna manera estén en esos centros de atención que no solo sea para pasar la noche. A lo mejor hasta implementarles alguna actividad, oficio o algo, que les sirva hasta como para prepararlos”, argumentó.

En el caso de algunos que padecen enfermedades mentales, la diputada comentó que se deberá considerar la posibilidad de darle atención inmediata en alguna institución, como el Centro Estatal de Salud Mental.

Finalmente, Verónica Galicia se comprometió a dar seguimiento a la creación de un censo que ayude a generar estadísticas sobre las personas en situación de calle, en el cual dijo, trabajará para consolidarlo en el mes de diciembre.

“Lo voy a checar, porque parte de mi comisión son grupos vulnerables; hoy me llevo ese compromiso. Quizás tenemos conocimiento de las personas, pro no sabemos el por qué están en la calle, a eso sí me comprometo. Todas las instancias que sean para protección y darle mejor vida a cualquier persona, son bienvenidos”, concluyó.