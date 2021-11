El actor y ahora conductor argentino reveló en entrevista para el programa Sale el Sol que permanece aislado en su casa tras dar positivo a una infección viral.

“La semana pasada me sentí mal, me mandaron al doctor, me hicieron las pruebas y me salió influenza H1N1 positivo, la verdad que es igual de canija que el Covid, un poco más leve, pero fíjate que como le metimos muchas ganas a la vacunación del Covid y nos olvidamos de la vacuna de la influenza”, dijo Juan Soler para aclarar su situación de salud.

Al ser cuestionado sobre los síntomas que lo hicieron acudir al doctor, el artista de 55 años explicó: “Es muy similar (a la Covid-19), de hecho, empezó con dolor de cabeza, un poquito me sentía con el cuerpo pesado, y sentía que me había bajado la presión, me dieron un refresco de cola y me tomaron la presión, estaba normal, pero me seguía sintiendo mal, y ese mismo día visité a mi doctor y me dijo ‘hay que hacer una prueba urgente para ver lo que realmente tienes’, y en el canal me hicieron este test rápido de Covid, que me dio negativo, me enviaron a laboratorio y salió Covid negativo, influenza positivo”.

Finalmente, Soler aseguró que en breve podrá reincorporarse a sus labores como conductor del matutino de Cadena 3. “Teóricamente hoy ya tengo que estar bien, pero por protocolos de la empresa, me reintegro hasta el día lunes”.