Azela Robinson se mostró muy consternada por la salud de Carmen Salinas, tras darse a conocer que la primera actriz se encuentra en coma natural luego de sufrir una hemorragia cerebral la semana pasada.

La actriz recordó que Salinas fue su madrina de cine y manifestó que le guarda un gran cariño por esta razón, por lo que considera que ya debe descansar en paz junto a su hijo Pedro Plascencia, debido a que su estado es delicado.

“Quiero que se vaya en paz, que se vaya feliz, que se vaya tranquila a reunirse con sus amados, como su hijo, con el Chatito, la gente que tanto la amo y la cuidó, yo creo que Carmen, lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

De la misma manera, Robinson destacó que la razón de vida de doña Carmelita era estar presente y colaborando en el medio artístico.

“Ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa, a la prensa a la que tanto ha amado y tanto ha apapachado, entonces si ella no puede tener eso, es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá, y haga reír a la gente allá y apapache a la gente allá y proteja a la gente allá como lo hizo aquí”, remató.

A escasas horas de cumplirse una semana de su ingreso al hospital, la salud de Salinas sigue siendo de gravedad y sin avances, por lo que sus familiares, medios de comunicación y seguidores continúan en alerta ante cualquier noticia sobre su estado.