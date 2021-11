La afamada Dra. Tania Medina y el reconocido motivador internacional Dr. César Lozano, con más de 10 millones de seguidores, convocaron un GRACIAtón, un maratón de 11 días, en el mes 11, para celebrar el mes de la gratitud en Estados Unidos.



El GRACIAtón será en beneficio de la Fundación de Daniela Álvarez, actual jurado del show “Nuestra Belleza Latina”, de Univisión, y ex Miss Colombia 2012, que sufrió una amputación en su pierna izquierda el año pasado, en plena pandemia, debido a una isquemia vascular que le afectó el pie.



“Practicar la gratitud diaria es una gran medicina que no necesita prescripción”, dice la Dra. Tania Medina, reconocida cirujana plástica de República Dominicana, cuando anunció por segundo año consecutivo el “GRACIAtón by Dra. Tania Medina”.



Esta actividad internacional se realiza en el mes en que Estados Unidos celebra el día de dar gracias. Va acompañada de una caja de tarjetas con 11 mensajes orientados a la gratitud y de un diario donde las personas pueden escribir todos los días los motivos por los que se sienten bien con ellos mismos.



“Estoy muy complacida de contar con el apoyo de la Dra. Tania Medina y el Dr. Lozano como benefactores de la fundación que presido. Con ellos multiplicaremos nuestro objetivo de mejorar la calidad de vida de muchas personas en condición de discapacidad”, manifestó Daniela Álvarez, presidenta de la Fundación que lleva su nombre.



Por su parte, la Dra. Tania Medina afirmó: “La vida es como una maratón llena de oportunidades y obstáculos. Si aplicamos el agradecimiento, todo puede ser mejor en esa gran carrera diaria que todos experimentamos”.



“La actitud, fortaleza y amor que nos ha mostrado Daniela Álvarez, desde que contó a sus millones de seguidores lo que ha tenido que enfrentar al perder su pierna izquierda, es un ejemplo inmenso de agradecimiento para seguir más livianos en la vida.

Es por ello que decidí unirme a través del GRACIAtón de la Dra. Tania Medina, a apoyar sus intenciones de ayudar a otros, que como ella, han tenido que renunciar a alguna parte de su cuerpo y que además tienen limitaciones económicas para obtener una prótesis, o atención médica”, dijo el Dr. Cesar Lozano.



El GRACIAtón, es un maratón de gratitud que nos recuerda que la vida es una carrera llena de oportunidades, resistencia y obstáculos. Es también una carrera de fe. Y, cuando aplicamos la conciencia por el agradecimiento, entonces todo puede ser mejor.



La maratón invita a todas las personas a hacer o declarar una acción diaria por once días, en señal de agradecimiento.



“El acto de agradecer viene de generación en generación. Psicólogos, filósofos e investigadores en el mundo han explicado que contar las bendiciones todos los días aumenta significativamente el estado de felicidad y la salud física; ayuda a mejorar el estrés y la depresión, permite dormir mejor, incluso puede disminuir el riesgo de enfermedades. Las personas agradecidas tienden a ser más felices, no solo con ellos mismos, sino con su entorno personal y laboral”, acotó la Dra. Tania Medina.



El GRACIAtón llevará a cabo tres encuentros de agradecimiento que realizará la Dra. Tania Medina, el Dr. César Lozano y Daniela Álvarez, con influencers y seguidores de sus redes: un brunch en Nueva York, Miami, y una actividad comunitaria en Santo Domingo, donde se entregará comida a más de 300 familias de escasos recursos.



¿Cómo cultivar una actitud agradecida?



● Cada día hazte consciente de lo positivo en tu vida

● Escribe por lo menos tres razones en tu diario de gratitud

● Escribe una carta de agradecimiento

● Llama a esas personas por las que te sientes bendecido por estar en tu vida y déjaselo saber.

● Da gracias por las pequeñas victorias de tu vida, como respirar, abrir los ojos y estar vivo.



La Dra. Tania Medina es Cirujana Plástica de República Dominicana, ingresó en 2001 a la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo.

Se graduó como especialista en la prestigiosa Residencia Nacional en Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética en el Hospital Dr. Salvador Gautier.

Es constante experta invitada en medios de comunicación como Hola Magazine, Listín Diario, Univision, Ismael Cala, entre otros medios. Ha sido portada de las revistas Harper’s Bazaar, Glamour, In style, L’officiel Paris, Elle, Estylo, Cosas México, Mujer Ejecutiva México, y es colaboradora de Despierta América, de Univision.

Donaciones: https://gofund.me/4a615f6e