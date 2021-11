México, noviembre (SEMlac).- Tal como lo advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador el 4 de enero de este año, como parte de su plan para desaparecer a los organismos autónomos, la Secretaría de Gobernación ya tiene listo el proyecto de decreto para desaparecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), cuyas funciones serán asumidas por el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).



Esta decisión afectará a 40 millones de niñas y niños, afectará a sus trabajadoras y trabajadoras que laboran en delegaciones de los 32 estados de la República y viola la ley de protección a la niñez, los acuerdos de la agenda 2030 y omite todos los diagnósticos sobre la condición de los derechos humanos de la niñez mexicana, agudizados durante la pandemia. Pero está decidido.



Apenas el 4 de noviembre, López Obrador dijo que seguía en pie su propuesta de que Secretaría Ejecutiva del SIPINNA “desaparezca y sus funciones pasen a formar parte del DIF, aunque aclaró que no se ha hecho porque “falta modificar reglamentos”, ahora se reveló que está listo el documento y se avanza.



Su desaparición anunciada, advirtieron Aldeas Infantiles, Child Found México, Save The Children y World Vision, abandona los derechos de 40 millones de niñas y niños, contraviene los acuerdos firmados por México en la Agenda 2030, y sería un retroceso de 25 años o más en el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño en México.



Estas organizaciones afirman que el DIF es un órgano descentralizado del Sector Salud con facultades específicas en materia de instrumentar la Ley de Asistencia Social, está diseñado para brindar asistencia social a las poblaciones vulneradas. Asimismo, no tiene las facultades para articular a dependencias e instituciones clave en materia de los derechos de la niñez y adolescencia.



En una declaración, estas organizaciones advirtieron que cualquier acción para desaparecer el SIPINNA y la Procuraduría o reducirles los presupuestos, para condenar a la extinción de estas instituciones, sería una marcha atrás en la defensa de los derechos humanos.



Y desde su perspectiva se agravaría lo que ya, de por sí, es la compleja realidad para la protección y garantía de los derechos de la niñez.



Señala que de 40 millones de menores de 18 años que habitan en México, 64 por ciento son educados con alguna forma de violencia. Se tiene documentado que en promedio cuatro niñas, niños y/o adolescentes son asesinados diariamente en México, el 35,8 por ciento de las criaturas de tres a cinco años de edad no asiste a la escuela, 5.9 millones no cuentan con acceso a servicios de salud; a lo que se suman los efectos derivados de la pandemia de covid-19. Una decisión así impactará en la seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes.



López Obrador, en conferencia de prensa matutina, decidido a desaparecer a SIPINNA, se quejó de que han pasado casi 11 meses y no se ha logrado, afirmó que “hay inercias” y él debe de estar “empujando todos los días al elefante”. Reiteró que “ya hablamos de que este organismo debe de estar en el DIF, pero hace falta hacer el cambio, la reforma, modificar los reglamentos, llevarlo a la práctica”.



“¿Cuándo se haría esta propuesta?” se le preguntó en su conferencia y dijo “Ya me está escuchando Adán López Hernández, el licenciado López Hernández, que es el secretario de Gobernación, ya para que ocurra lo más pronto posible”, y entonces se conoció el proyecto de decreto.



Origen y conclusión

El SIPINNA fue mandatado por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014 a efecto de que el Estado, en sus tres órdenes de gobierno, asumiera su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados, como lo señala el artículo primero de esa ley.



En 2021 ese organismo ya sufrió la falta de recursos, ajustes en su personal y, como dependencia asociada a la Secretaría de Gobernación, dejó de funcionar cabalmente.



La revelación de esta decisión se difundió la pasada semana, se sabe que el anteproyecto fue enviado a la Comisión de Mejora Regulatoria, en el cual se argumenta que el DIF puede asumir las funciones del Sistema, pero “con mayor eficiencia y economía”, aunque se trata de dos cosas totalmente diferentes.



En el documento se indica que el DIF es el encargado desde 1961 del desarrollo de la comunidad y fomentar el bienestar familiar, lo que hace resaltar, puntualiza el texto, que su tradición de protección integral de la niñez se remonta a más de medio siglo, razón por la cual ocupa el lugar principal en la conciencia de las y los mexicanos, como organismo garante de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobierno-federal-alista-decreto-para-desaparecer-el-sipinna (El Universal en línea, Pedro Vila y Caña).



El SIPINNA como acción intergubernamental, con delegaciones en todo el país, además de cumplir con el mandato establecido en la Ley General, fue armado cuidadosamente y aprobado por el Sistema Nacional en 2016 y sus reglas y sistemas publicado en el

Diario Oficial de la Federación en agosto de 2017.



Fue una respuesta al Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que instó al Estado Mexicano a implantar sin demora el Sistema Nacional de Protección Integral y asegurar que contaría con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para su correcto funcionamiento en los ámbitos federal, estatal y municipal.



El SIPINNA analiza, define y articula las políticas públicas, normas, instituciones, actores y acciones en los tres órdenes de gobierno. Articula los Sistemas Locales, estatales y municipales. Enfocado a garantizar los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, poniendo en el centro el interés Superior de la Niñez, acorde al reconocimiento de sus derechos humanos, no tiene nada que ver con el DIF.

Se le considera el Órgano Nacional de decisión política con perspectiva de niñez en materia de garantía de sus derechos.







ONG reconocen relevancia del SIPINNA

La alianza Uniendo Esfuerzos por la Niñez reconoce la relevancia del SIPINNA en la elaboración de la política pública nacional para la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como su gran labor en la implementación de la Agenda 2030 en México.



El SIPINNA protege con enfoque de derechos de la niñez a 40 millones de niñas, niños y adolescentes, y articula la política nacional para esos fines. El DIF no tiene estas atribuciones, ya que su labor es la asistencia social.



Cualquier acción de desaparecer el SIPINNA y la Procuraduría, o reducirles los presupuestos, pueden condenar a la extinción a estas instituciones, llevando consigo un retroceso de 25 años o más en el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño en México.



Argumentos

Por otra parte, el DIF es un órgano descentralizado del Sector Salud con facultades específicas en materia de instrumentar la Ley de Asistencia Social, está diseñado para brindar asistencia social a las poblaciones vulneradas. Carece de las facultades para articular a dependencias e instituciones clave en materia de los derechos de la niñez y adolescencia.



Por último, el gran reto y oportunidad que tenemos como sociedad para proteger integralmente a todas las niñas, niños y adolescentes en el país, demanda el más alto compromiso y voluntad política de las autoridades, en específico, al jefe del Estado Mexicano.



Recordamos el compromiso #MxporlaNiñez adquirido por el Presidente mexicano el 30 de abril del 2018 cuando aún era candidato, mediante el que se comprometió a contar con una agenda de gobierno para la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.



La alianza Uniendo Esfuerzos por la Niñez reconoce como altamente relevante y necesario que exista un organismo que articule la política pública en materia de niñez y adolescencia. La alianza está constituida por Aldeas Infantiles, Child Found México, Save The Children y World Vision.