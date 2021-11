A pesar que desde hace varias semanas Eduardo Yáñez había mantenido una buena relación con los medios de comunicación accediendo a responder todo tipo de cuestionamientos, ahora nuevamente el actor se mostró irascible ante la prensa que lo detuvo un momento para conversar con él.



“No me preguntes cosas que no… nada más para llenar tiempo, la verdad no tengo nada que declarar.. es todo”, respondió a las primeras interrogantes de los reporteros.



Y ante la insistencia de los medios por conocer su balance del año que está por terminar, el actor comentó. “Eso me lo guardo para mi…. Mami yo me guardo todo eso la verdad, ahorita tengo un poco de prisa y no tengo tanto que contarles, entonces me siento torpe al contestar algo que no tiene sentido…”, aseguró.



Y no obstante que los periodistas trataron de sobrellevar su actitud, el artista de 61 años de edad se lanzó otra vez contra ellos. “Y siempre la riego con ustedes…Al final acaban diciendo de mí puras porquerías y pues ya me canse de eso y la verdad mejor, mejor hay que llevarla en paz ¿no?, chido”.



Finalmente el actor de 61 años cerró la conversación con una tajante respuesta al pedirle que compartiera una anécdota al lado del recientemente fallecido Enrique Rocha. “Es que ya les dije eso en el aeropuerto, a ustedes se los dije…me veo muy bien bye…”.



Como se recordará, Eduardo ha protagonizado constantes encontronazos con la prensa de espectáculos debido a su temperamento iracundo, situación que lo llevó hace unos meses a pagar una fuerte suma de dinero al periodista Paco Fuentes por golpearlo en una alfombra roja celebrada en Los Ángeles, California en el 2017. Tras esa experiencia, el actor aseguró estar trabajando en su carácter, pero parece que aún le resulta difícil controlarse.