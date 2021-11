Nerea Godínez empleó las redes sociales para pronunciarse en contra de las declaraciones de un supuesto vidente que la vincula con la muerte del actor Octavio Ocaña.

El artista conocido por formar parte del elenco de la serie “Vecinos”, falleció por un disparo de arma de fuego cuando su camioneta chocó en la autopista Chamapa-Lechería, ubicada en Cuautitlán Izcalli, mientras era perseguido por la policía.

Sin embargo, un vidente en Instagram con la cuenta “@elgatovidente” afirmó que Nerea habría sido la responsable de que Ocaña perdiera la vida en extrañas circunstancias, manifestando que ella presuntamente cuenta con amistades peligrosas y tiene relación con integrantes del crimen organizado.

De acuerdo a esta persona, Octavio tuvo una reunión con esos sujetos, y después de discutir se suscitó una traición que a la postre llevaría a la muerte del artista de 22 años.

Ante estos señalamientos en su contra, Godínez grabó un video para desmentir a este personaje manifestando: “Este tema del ‘gato vidente’ ya llegó a mi límite. Dejen de creer toda esa porquería, yo no tuve la culpa de nada; no tengo malas amistades”.

Acto seguido, la pareja sentimental de Ocaña refirió: “Sí me molesta y no me puedo quedar callada. Dejen de atacarme porque yo no he hecho nada”.

Finalmente, Nerea Godínez explicó que se tomará un tiempo alejada de las redes sociales para evitar más rumores de este tipo en su contra.

Cabe señalar que el clip provocó gran controversia entre los internautas, pues para muchos no fue correcto que Nerea grabara el video en la cama y mostrándose aparentemente sin ropa.