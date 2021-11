La muerte de Octavio Ocaña sigue desatando gran controversia a pesar de que las autoridades confirmaron que el actor fue quien se quitó la vida al dispararse accidentalmente con un arma cuando conducía su camioneta a exceso de velocidad mientras era perseguido por la policía.

Debido a que el periodista Carlos Jiménez fue de los primeros en mostrar imágenes de la forma en que fue encontrado el artista de 22 años tras el incidente, es que ahora ha brindado algunas declaraciones para aclarar varios detalles de este caso.

“Es algo muy desafortunado, es algo muy lamentable, pero en este caso es algo fortuito, algo que tristemente se provocó el actor solo, al dispararse, y todos los exámenes que hicieron, los testimoniales, la necropsia, todo lo que hicieron apunta a un solo hecho, que él iba armado, que tenía alcohol y tenía restos de marihuana en la sangre, y que al intentar escapar de la policía que buscaba detenerlo, él lamentablemente choca y acciona el arma que tenía en la mano y él se dispara provocándose una lesión que al final acaba quitándole la vida”, explicó el reportero en entrevista para el programa ‘Sale el Sol’.

Al respecto de la versión del padre de Octavio con relación a que los dos hombres que acompañaban al artista eran sus elementos de seguridad y no sus amigos, el periodista comentó: “Hasta el momento no han encontrado ni que sean ex policías, ni ex militares, ni miembros de ningún miembro policiaco o cuerpo de seguridad”.

Finalmente, Jiménez aseguró que dentro de todo el caso también se informó que Octavio no tenía permiso para llevar una pistola en su vehículo.

“No, no tenía ningún permiso de portación, y además no existe para el común de la gente un permiso de portación, lo que existe tal vez es un permiso de portación que te permite tenerla en tu casa, para defensa propia, esa pistola que tenían de hecho es calibre 380, ni siquiera podría haberla llevado en el camino, más que en su casa, en dado caso de que lo hubiera tenido, pero hasta el momento no”, remató.