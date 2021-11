A mediados de 1997 la telenovela Mirada de Mujer, tuvo un gran éxito en México ganándose la preferencia de los televidentes, después de 24 años, Televisa apuesta por la misma historia y aunque ambos melodramas están basados en la telenovela colombiana Señora Isabel, esta nueva versión sale al aire más moderna y con situaciones de actualidad.



Mirada de Mujer fue protagonizada por Angelica Aragón, Ari Telch, Fernando Lujan, Barbara Mori y Plutarco Haza, entre otros y dentro de la historia se abordaron temas que en su momento se consideraron polémicos, cómo la infidelidad, las relaciones de mujeres mayores con hombres más jóvenes y el VIH.



En esta nueva versión, entre los encargados de dar vida a los nuevos personajes están Mayrin Villanueva, Marcus Ornelas, Alexis Ayala, Gabriela Spanic y Susana Dosamantes.

El elenco de la nueva telenovela de Televisa se reunió para disfrutar del primer capítulo del nuevo proyecto donde Alexis Ayala, quien interpretará el mismo personaje que en su momento hizo Fernando Luján, asegura que no tiene problema en ser estereotipado como un hombre de mayor edad tras su participación en esta historia.

“Hay que vivir salud pero hay que vivir en juventud y es una actitud, mientras la salud te permita estar en juventud, está bien, pero yo no quiero estar siendo el de 30 toda la vida, me gusta la edad que tengo y me gusta como vivo y me gusta estar en salud”, reveló.