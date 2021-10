Emiliano Zurita habló al respecto de los rumores que vinculan sentimentalmente a su padre, Humberto Zurita, con la cantante y actriz Kika Edgar.

Debido a que constantemente los artistas aparecen disfrutando de viajes y comidas juntos, es que las especulaciones sobre un posible romance continúan, por lo que ahora el hijo menor del actor ha salido a desmentir estos rumores.

“No, a Kika la queremos muchísimo y obviamente es una gran amiga de la familia, y yo muy feliz que mi papá esté trabajando en “La Reina del Sur”, que esté haciendo proyectos que a él le emocionan mucho, y más que nada, como a todos nosotros, me gusta que lo pueda pasar con grandes amigos como yo, y él y mi hermano lo pasamos, y creo que es algo muy especial en nuestras carreras que podemos compartir un trabajo con colegas así”, explicó en entrevista para el programa Sale el Sol.

No obstante, el joven aseguró que, si su padre desea tener una pareja, él no se opondría a que pudiera rehacer su vida tras la muerte de su madre Christian Bach. “Eso en sí no es mi asunto, eso es muy de él, yo por mí que viva su vida, que sea feliz como todos, y eso es algo, una pregunta más para él que para mí”.

Por otra parte, Emiliano confesó que este Día de Muertos lo conmemorará recordando a Christian, pues este tipo de conmemoraciones se las inculcaron desde la infancia.

“Creo que es algo para mi extremadamente bello nuestra cultura mexicana el Día de Muertos y es algo que desde chiquito creo que lo he festejado con mi familia y lo he apreciado mucho y pues no ha cambiado, creo que todos tenemos a alguien que podemos recordar y podemos celebrar más que nada”, explicó.