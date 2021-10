Querétaro, 28 Octubre 2021.- Durante el Festival del Día de Muertos, en las plazas principales de Querétaro, se ofrecen productos alusivos al Día de Muertos, como los tradicionales dulces de azúcar o los famosos alfeñiques.

Entre los puestos ubicados en el Jardín Guerrero, se encuentra el de Beatriz Becerra Rubio, quien lleva más de veinte años elaborando alfeñiques de azúcar, cuya preparación es una tradición que se ha pasado de generación en generación.

“Yo vendo desde que tenía como unos 21 años, desde joven. Ya llevo muchos años vendiendo. Mi mamá ya vendía, ella empezó a vender muy joven, ella me enseñó”, comentó.

Sin embargo, comentó que la tradición de la elaboración de los alfeñiques en su familia está en riesgo, ya que solo una de sus nietas se interesó en aprender la técnica, mientras que sus demás hijas prefirieron dedicarse al estudio

“Es una tradición familiar, yo pienso que muriendo yo ya no van a vender mis hijas porque ya no les gusta, mis niñas están estudiando y no creo que sigan porque ya con el estudio son otras cosas”, comentó.

En el puesto de Beatriz se puede encontrar una diversidad de alfeñiques que van desde la típicas canastitas hechas con azúcar glas, decoradas con flores de colores, como también las calaveritas de azúcar.

Para la elaboración de los alfeñiques, explicó que la mayoría se hacen en moldes de barro en los cuales se vierte el azúcar que previamente fue hervida, sin embargo Beatriz señaló que el azúcar debe estar en su punto exacto para que se pueda trabajar.

“Se amasa bien el azúcar y se trabaja. Le va uno tanteando, que no quede muy aguada ni muy dura, hay que darle el punto. También tiene su chiste porque si no está en el punto de trabajo no se puede elaborar”, dijo.

Esto sucede de igual manera con las calaveras, cuya preparación con el azúcar tiene que ser especial, ya que si no se le da el punto, no se seca.

“ Lo mismo, si no se le da el punto pues el azúcar no se seca. Sale de los moldes en dos partes, entonces uno la pega y ya, se le pone una liga al molde para que apriete y se llena de azúcar hervida y lo que se queda pegado en el molde de barro sale la calavera”, dijo.

Finalmente, comentó que la elaboración de los alfeñiques se realiza con azúcar granulada y azúcar glas, y en algunas de las demás preparaciones puede llegar a utilizar jugo de limón.

“Parte es azúcar granulada y parte es azúcar glas, por ejemplo estas son azúcar glas, la canasta es azúcar natural, pero se compra de la refinada porque si uno compra azúcar morena quedan muy prietas”, concluyó.