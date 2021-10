Tita Bravo, exsuegra de Inés Gómez Mont, manifestó su angustia y tristeza porque su hijo Javier Díaz no ve a los cuatro hijos (Inesita, Bruno, Diego y Javier) que procreó con ella, sobre todo ahora que la presentadora es buscada por la Interpol por el presunto delito de peculado, así como acusaciones de delincuencia organizada y delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“¿Yo qué te puedo decir?, yo ignoro dónde estén, o sea, ignoro qué procede, las leyes ya cambiaron, no sé. Yo lo único que pido es que nos dejen ver a los niños, la verdad lo que hagan la señora y el señor y las demás gentes (sic) a mí la verdad no me interesa, a mí me interesa que mi hijo esté feliz, o sea, que vea a sus hijos, ¡son sus hijos!, o sea no es normal (que no los vea)”, expresó Tita durante su encuentro con los medios de comunicación en un evento en la Ciudad de México.

Asimismo, la exsuegra de Gómez Mont aseguró que la situación entre la conductora y su hijo cambió cuando él decidió rehacer su vida con otra mujer. “Los niños viajaban, tenían toda la autorización de que viajaran los niños, lo que pasa es que desde que se casó mi hijo, ahí empezaron los problemas, porque en realidad cuando mi hijo se casa, con Karlita, que es una linda niña, o sea, cuando se casa mi hijo por la iglesia, como que sí, yo creo que sintió algo Inés, me imagino, como que no le cayó el veinte y ahí fue cuando empezó todo el tema”.

Posteriormente, la señora Bravo aseguró que pese a todo el daño que la conductora le causó a su hijo, no le guarda rencor. “Yo no le deseo nada malo a Inés, ni a su marido, ni a nadie, ni a Juan Collado, que también lo conozco perfecto, o sea, no le deseo nada”.

Finalmente, al escuchar el nombre del esposo de Yadhira Carrillo, los reporteros le preguntaron a la exsuegra de Inés su vínculo con él, por lo que la señora reveló que le mandó una carta por una razón muy poderosa.

“No se la mandé con Yadhira, se la mandé vía otra persona, yo salí, hace muchos años salí con él, o sea, eso nadie lo sabe… es una primicia, había algo como que no me gustaba, porque abogado, luego traía siempre una maletita, estaba viendo el tema de Carlos Salinas de Gortari, entonces como que no entendía yo”, concluyó la entrevista sin decir nada más al respecto.