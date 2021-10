El cantante Erik Rubín se dijo agradecido por las oportunidades amorosas que tuvo en la vida con diversas mujeres bellas del medio artístico; sin embargo, confesó que también hubo estrellas que le rompieron el corazón.

“Soy un hombre muy afortunado, la verdad he sido muy bendecido en muchos aspectos y yo creo que uno de ellas es esa, que he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente y durante mi soltería eché mucho desmad%&* y la pasé muy bien, y precisamente es una de las cosas de las cuales agradezco y no me quedé con ganas de nada”, dijo el artista durante su encuentro con la prensa en la gala que realizó la Sociedad de Autores y Compositores de México para reconocer a diversos artistas por su talento.

Al ser cuestionado por el secreto que tuvo para conquistar a mujeres como Alejandra Guzmán, Paulina Rubio y María Conchita Alonso, entre otras, el esposo de Andrea Legarreta contestó:

“¡Pues veme nada más!… no, soy una persona intensa, también eso sí, energético, amoroso, pasional y ya se deben ustedes de imaginar, Soy muy apasionado en todo lo que hago, no nada más en el amor, sino en todo lo que hago, si soy una persona pasional y muy intenso también, yo creo que eso ayudaba en mis relaciones”.

No obstante, Rubín confesó que, a pesar de tener suerte con las mujeres, también sufrió en el terreno del amor. “En la vida tenemos la fortuna de que se nos cumplan deseos, y otros no, y también fue mi caso, y en otros donde me rompieron el corazón, porque tampoco soy acá el rompecorazones. Lo he dicho, Thalía me rompió el corazón, Mariana Garza me rompió el corazón, o sea de chavito yo estaba enamorado de Mariana y Mariana nunca me peló… de patito feo pase al ¡ayayay, uyuyuy!”.

Por último, Erik Rubín tomó con gran humor la pregunta sobre la gira que se espera hagan Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, debido a que las dos escribieron temas sobre su relación con él. “Yo estoy invitado, yo soy el réferi… está buenísima, tienen ya rato armándola, está que se hace y no se hace”, manifestó.