Yuridia responde a señalamientos de ruptura y alcoholismo

A escasas horas de que una publicación revelara que Yuridia atravesaba por una crisis matrimonial con Matías Aranda presuntamente por su adicción a las bebidas alcohólicas, la cantante se pronunció tajantemente sobre el tema.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de “Amigos no por favor” se burló de su presunta “separación” con el ex académico a raíz de la convivencia por el confinamiento y su gusto por el alcohol.

“Chavos, estoy aquí con el abandonador… ¡ay, no!, no sé si debería hacer esto, acabo de leer la nota de… en realidad la leyó mi hermana, yo no me meto a leer absolutamente nada, pero mi hermana me dice que me están haciendo quedar como si fuera una alcohólica de lo peor”, inició su mensaje.

Quitada de la pena, irónica y con una gran sonrisa, Yuridia agregó: “la verdad es que no lo soy, o sea, me la estoy pasando bien, ahora… nunca tomé en la vida, y no soy ese tipo de personas, y si lo fuera… les vale pi&% ¿no?”.

Para finalizar, la cantante confesó sus intenciones de proceder legalmente contra la revista que reveló dicha información. “Pero como ya se tomaron el atrevimiento de hacer una nota difamatoria, porque es difamatoria, mi pregunta es… ¿quieren una demanda?… ¡Estaría padre!, ¿no?”.

Además de sus declaraciones, Yuridia colocó dos imágenes junto a Matías en las que escribió: “Aquí leyendo por qué @elmatiaranda me dejó y no me aguantó”, y añadió en otra foto: “Unos chupirules o qué?”.