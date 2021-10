La reportera Nelssie Carrillo ya denunció ante el departamento de policía local la agresión de la que su camarógrafo fue objeto por parte de uno de los guardias de seguridad de Aracely Arámbula la noche anterior al encontronazo que la artista sostuvo con varios paparazzi en Los Ángeles.

En las imágenes reveladas en el programa Ventaneando se observa como el empleado de Aracely le arrebató el celular al camarógrafo de la periodista y le borró diversos videos y fotos que ahí tenía mientras Carrillo le solicitaba que le devolviera su instrumento de trabajo.

Según la emisión televisiva, Nelssie y su compañero hacían guardia a las afueras del teatro al filo de la medianoche tras enterarse que en las dos funciones de la obra ‘¿Por qué los hombres aman a las ca%&*$?’ habían estado los dos hijos menores de Luis Miguel.

Al encontrarse con Arámbula mientras se dirigía a la camioneta donde ya estaban los adolescentes, la artista se mostró tranquila, pero el momento álgido surgió cuando la reportera le reclamó al guardia por quitarle el teléfono al camarógrafo.

Mientras Carrillo solicitaba que no actuaran de esa forma, “La Chule” comentó: “¿para qué lo grabas?… ¿pero para qué haces eso?… yo le voy a decir que le dé el celular no te preocupes”.

Sin embargo, el hombre continuó con el celular en su poder y por su parte Aracely siguió cuestionando a Nelssie por su labor. “Estamos tan felices, salimos de la obra… te voy a decir que no quería que me grabaras, te voy a decir la verdad, era lo de mis chanclas, que traigo las medias, era eso, pero en realidad ya estaba con mis amigas, mira… me la he pasado tan feliz el día de hoy, hice dos funciones tan contenta, que no quiero estar enojada con nadie”.

Tras finalizar este atropellado encuentro, al día siguiente se desató el momento ríspido con diversos reporteros que se hizo viral en redes sociales y tiene en controversia a la ex del Sol de México.