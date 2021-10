José Luis Rodríguez, reconocido como “El Puma”, externó su molestia al escuchar los cuestionamientos sobre sus hijas mayores durante la conferencia de prensa virtual que brindó con distintos medios de comunicación.

El intérprete negó haberse reconciliado con su hija Liliana Rodríguez, de quien se distanció por conflictos con su actual familia, a pesar de los rumores que aseguraban que la situación entre ellos había mejorado.

“Te soy sincero, pero sí eso está así, esperemos más tiempo para ver la reacción de ella, no solamente a mí, con mi esposa, con Génesis, cuando uno ve un cambio trascendental en esa reciprocidad de amor y de cariño, uno empieza a decir, esto está cambiando, vamos a ver que sigue pasando, pero hay que darle tiempo al tiempo para ver si esa reacción es sincera, honesta”.

Sin embargo, al escuchar los comentarios con relación a que Liliana había declarado que él no quería convivir con su nieta, “El Puma” replicó molesto:

“De estas cosas privadas no voy a hablar ni quiero hablar, porque estas cosas que desmenuzan cierta parte humana que no es bonita, estuvimos en el parto de Liliana mi esposa y yo, la asistimos, ahí estuvimos con ella cuando estaba pariendo, y recibimos a la nieta ahí todos, ¿cómo puede decir eso?… o sí ¿lo dices tú o lo dice ella?, no quiero entrar en esos chismes, nunca he entrado en chismes, no me interesa, y te agradezco. Si están escuchando los otros periodistas que no me toquen más el tema porque realmente no voy a hablar de eso”.

Desde hace más de tres décadas, el venezolano ha estado distanciado de sus hijas Liliana y Lilibeth, ambas producto de su primer matrimonio con Lila Morillo, pues de acuerdo al artista, ellas han hablado mal de su actual esposa, Carolina Pérez, y de la hija de ambos, Génesis.

“Tranquilo, ya no voy a responder esas cosas, yo a Galilea siempre le tuve amor porque es mi nieta, la llevaba por las tiendas, estábamos juntos… cuando empezaron a atacar a Génesis y a Carolina ahí corté, tuve que decidir, ser feliz o ser infeliz para siempre”, concluyó.