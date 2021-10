A casi cuatro meses de que Héctor “N” fuera denunciado por presunto abuso sexual en contra de su hija Alexa Parra y encarcelado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México mientras se aclara su situación legal, su otra hija, Daniela, no ha parado de apoyarlo para demostrar su inocencia.

Tras manifestar que no ha sido nada fácil el transcurso de estas semanas con la ausencia de su padre, Daniela confesó en entrevista para el programa Ventaneando que tiene una teoría que la hace pensar que el verdadero abusador de su media hermana sería Alberto Campo, esposo de Ginny Hoffman.

“Toda la vida desde que ellos se juntaron Alexa no quería estar en esa casa, de hecho, en la escuela, cuando hacían bailables y esas cosas, nunca quería que fuera ese señor, y ahora resulta que es como su papá y la ha cuidado todo el tiempo, cuando antes ni siquiera lo podía ver”, destacó.

Asimismo, la hija de Héctor puntualizó que hasta la fecha el marido de Ginny no figura en todo el proceso que han seguido las autoridades para encontrar a la persona que violentó a su hermana.

“A mí me resulta muy extraño, y hasta el día de hoy el señor ni siquiera ha dado la cara como responsable de Alexa y esposo de la señora, y a mí me parece muy extraño que ni siquiera salga su nombre (en las investigaciones), cuando justamente en el audio se escucha el rechazo de Alexa hacia ese señor, y te digo que no es solo eso, entonces ¿por qué no investigan a ese señor?”, expresó.

Finalmente, Daniela Parra externó su desesperación por no tener contacto con su consanguínea. “A mí me da mucho miedo que sí, que sí la hayan abusado, pero ese señor, y Alexa sigue en esa casa, en donde la manipulaban, no quería estar con ellos y ahora la tienen encerrada ahí a fuerza, entonces si me preocupa y sí lo he llegado a pensar, y sí, por eso te digo que no sé qué hacer, ¿cómo la ayudo?, ¿cómo la saco de ahí?”.