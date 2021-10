Querétaro, 6 Octubre 2021.- Después de que se generará un socavón en la Avenida Candiles por las precipitaciones del fin de semana, Estefania, locataria de un negocio de comida, denunció que con anterioridad los vecinos y demás locatarios ya habían denunciado a las autoridades el riesgo que implicaba transitar la vialidad, por lo que habían pedido que se arreglara la Avenida.

Sin embargo, reiteró que durante los 11 años que lleva en su negocio de comida, nunca observó que las autoridades llegarán a arreglar algún tipo de desperfecto o que acudieron a revisar.

“Yo llevo aquí más de once años y nunca le han hecho ningún tipo de arreglo, no la han revisado. Que yo sepa, desde que he estado aquí nunca he visto nada.Es necesario que la arreglen toda, completamente, no nada más ese tramo si no todo”, comentó.

Por otro lado, refirió que en el caso de que las autoridades de Protección Civil tuvieran que desalojar su negocio, tendría que ver las opciones para sustentar las pérdidas económicas que esto le traería, sin embargo recalcó que en todo momento velará por su vida, ya que el riesgo es evidente.

“Antes que nada mi vida, si estoy en riesgo obviamente no vengo, de ahí dependería cuánto tiempo nos cierren, si tenemos por ahí un ahorro para sustentarlo un tiempo, pues adelante, si no nos tendremos que cambiar de local”, señaló.

Después de que autoridades del municipio en conjunto con la Guardia Nacional y Policía Municipal acordonaron el área, refirió que ha tenido una pérdida en sus ventas de casi el 80 por ciento, ya que al cerrar la vialidad impidió el paso de los peatones y coches que representaban la mayoría de sus ganancias.

“Estoy afectada porque aquí pasaban muchos coches y muchos peatones, me estoy ayudando un poquito con los trabajadores, pero mis clientes no pueden pasar” dijo.

Además, refirió que después de la caída global de WhatsApp y Facebook que aconteció durante la tarde del día anterior, esto le impidió contactarse con sus demás clientes, situación que afectó más sus ventas, por lo que a partir de hoy espera que se normalice su clientela.

“El día de ayer se cayó Facebook, se cayó WhatsApp, no se podía tampoco y pues el día de hoy espero que por esos medios si vengan para acá o se acerquen un poquito”, dijo.

Finalmente, señaló que va a esperar a las labores de reconstrucción de la Avenida para ver la afluencia de las personas, ya que reitero que las personas que transitan tienen el miedo de que les pueda suceder algo.

“En cuanto ellos terminen, hay que ver que la gente tenga la confianza de que no vuelva a pasar eso, porque tenemos miedo que se nos vuelva a caer (…) que lo hagan bien, que sean obras que dejan muy bien para que no nos vuelva a suceder lo mismo”, concluyó.