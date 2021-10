Danna Paola se pronunció al respecto de la información que aseguraba estaba repitiendo la misma historia de amor que vivió junto a Eleazar Gómez con su actual pareja Alex Hoyer, debido a que este joven también la violentaba.

Mientras en una publicación se refiere que una fuente cercana a la pareja informó que los consanguíneos y personas cercanas a la cantante no están de acuerdo con su romance, Danna negó todo escribiendo un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

“Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… YO NO ME DEJÓ MALTRATAR NI POR UN NOVIO NI X NADIE”, subrayó la intérprete de “Sodio”.

Sin brindar detalles de la relación que mantiene con Hoyer, Danna agregó: “Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio”.

La molestia de la también actriz surgió luego de que en el medio de comunicación revelara que una persona cercana a ella y su novio aseguraba que su romance se parece mucho al que mantuvo con Gómez en su momento.

“Me enteré de que muchos de sus amigos más cercanos y algunos familiares, como su papá, don Juanjo, no tienen una buena percepción de él, dicen que no la trata tan bien e incluso lo tachan de arribista y oportunista, dicen que se quiere colgar de su fama. Es súper celoso e inseguro, pues como no están juntos todo el tiempo, ya que ella vive en la Ciudad de México y él en Monterrey, teme que algún otro chavo la enamore, pero más que nada porque no quiere perder la atención de los medios y de los fans que ha ganado a raíz de su relación. Además, la controla en todo y ya hasta metió su cuchara en su carrera”, dijo la fuente al medio.