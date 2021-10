Querétaro, 4 Octubre 2021.- El presidente en Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Jorge Luis Camacho Ortega, reveló que tras las fuertes lluvias de este fin de semana, hubo algunas empresas pertenecientes a este sector que resultaron afectadas.

El empresario señaló que industrias del sector agrícola han presentado daños por las precipitaciones; y en algunos parques industriales en la zona metropolitana registraron ingresos de agua, instaladas en colonias que sufrieron de encharcamientos importantes.

“No solamente en parques industriales, en diversas zonas, como 5 de febrero, en las colonias que se vieron afectadas, avenida constituyentes, jardines de la hacienda, cerrito colorado, donde hay muchas empresas”, manifestó.

Al respecto, Camacho Ortega aseguró que COPARMEX formará parte de un Comité encargado de revisar el Plan de Desarrollo Urbano del estado, con el fin de colaborar en el mejoramiento de la infraestructura pluvial y de agua potable.

Y es que advirtió que el 40 por ciento del agua potable se desperdicia por filtraciones o fugas en las tuberías; y en gran medida se debe a los daños que representa el romper calles por donde pasan estas tuberías.

En el caso de las causas de inundaciones, en muchas ocasiones es por la insuficiencia del drenaje, señaló el líder estatal de COPARMEX; reconociendo que la solución de esta problemática requiere de un fuerte esquema presupuestal.

“Vamos a estar en esas mesas de trabajo, de desarrollo urbano y particularmente en el tema del agua, porque cada vez que hay lluvias como estas ocurre lo mismo. Pareciera que no se ha hecho nada; se ha hecho, pero al final del día no ha sido una solución efectiva, pues es un tema presupuestal, de muchísimo dinero, y meteré muy fuerte a las colonias”, señaló.

Asimismo, Jorge Luis Camacho indicó que ha habido casos de colaboradores que por las lluvias y las inundaciones no pueden llegar a sus fuentes de trabajo; por lo que señaló que las empresas deberán tener comprensión sobre la situación.

“hay una total comprensión por parte del empresariado, y no habrá ningún problema. El trabajador que no pueda salir de su casa o que el transporte público no lo puede llevar a su lugar de trabajo, se entiende y no habrá problema”, afirmó.