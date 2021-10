Alejandro Speitzer reveló algunos detalles de su encuentro con Ester Expósito durante la gala de los Premios Platino, y además externó todo su apoyo a la actriz ante los rumores de su posible romance con Sebastián Yatra.

Al ser cuestionado por el medio Cuore sobre si vio a Ester durante el magno evento, el mexicano dijo: “Sí, pues estábamos sentados casi casi uno enfrente del otro”.

Acto seguido, aprovechó para desmentir que haya finalizado su relación sentimental con ella en malos términos. “No, muy bien, ¡qué pena que ninguno ganáramos caray!, pero muy contento, y sí, vendrán muchas más nominaciones para ella, espero también para mí, a ver qué… (pasa)”.

Posteriormente, Alejandro se refirió a la posibilidad de que su ex pueda iniciar un nuevo noviazgo y si eso le agradaría. “¡Claro!, ¿cómo no me voy a alegrar?, si hay un cariño que…”.

Por último, ante los rumores de un posible romance entre Ester y Sebastián Yatra, Speitizer comentó: “Eso me lo contaron hace rato y no me había enterado, pero me parece… pues meto las manos al fuego por eso, me parece fatal que la pongan en esa situación y creo que también la prensa debe hacer un esfuerzo por dejarse de llevar por una noticia que cuenta no sé quién”.