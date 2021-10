San Juan del Río, 3 Octubre 2021. – El presidente municipal de San Juan del Río, en conjunto con su gabinete hicieron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informados para evitar mayores afectaciones y evitar pánico en la población.

Mencionó el alcalde que hasta el momento ya bajó el nivel del agua en las colonias aledañas al Río San Juan, que se encuentran en alerta naranja pues el semáforo al referir que en unos momentos estuvo en color rojo.

Dijo que este semáforo es proporcionado por la Comisión Nacional de Aguas (CONAGUA), ya que se tiene comunicación constante para poder prevenir a las familias que se encuentran en la colonia La Rueda, Los Nogales, y en los fraccionamientos Las Alamedas, El Espárrago, Country, Bosques de San Juan, Las Arboledas, Las Huertas, Claustros del Río que este aledaño al río, Manantiales, La Rioja y Vegas del Río que se encuentran en posible evacuación.

“Estamos trabajando todo nuestro equipo para atenderlos sabemos que muchas veces se pasa mal la información sobre las presas, pedimos que estén en constante comunicación en los sitios oficiales, no podemos parar y crean que estamos desde temprano atendiendo esta emergencia “.

Subrayó la importancia que se tiene de la mano de Gobierno del Estado, Coordinaciones de Protección Civil que atienden en conjunto con Bomberos de San Juan del Río y Querétaro, Guardia Nacional, SEDENA, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Servicios Públicos Municipales, sistema DIF, obras públicas y la JAPAM esto para salvaguardar la integridad física de las familias que fueron afectadas y están siendo afectadas tras la subida del Río.

Roberto Cabrera, indicó que hasta el momento no se ha registrado pérdidas humanas, sólo daños a viviendas y que se estaban entregando víveres y productos de limpieza el la colonia La Rueda, cuando la creciente del Río San Juan comenzó a subir, por lo que se tuvo que evacuar el lugar, al sostener que La Rueda es la más afectada por las inundaciones que se han presentado.

Finalmente Cabrera Valencia, aseveró que no se debe de caer en pánico por que el semáforo no es para la ciudad, si no sólo es para las zonas cercanas al río que se encuentran en constancia alarma.

Dijo que por el momento se recomienda a la población mantenerse en resguardo en sus viviendas, pues el día de ayer el caos vial hizo que se tuviera más lenta la atención en las emergencias que se presentaron.

“Por favor si no tienen que salir de sus casas, no salgan pues pueden generar que no se pueda atender con tiempo alguna emergencia que suceda, Zona Oriente ayer estaba afectada por esta situación, estamos trabajando se lo garantizamos y solo estamos en espera que baje el nivel del agua para poder ahora si actuar contundentemente”. concluyó el presidente.