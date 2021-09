Pepe Aguilar emitió su postura luego de que J Balvin iniciara un boicot contra los Grammys Latinos asegurando que solo usaban el género urbano para tener rating en su gala.

El cantante de regional mexicano hizo un live en su cuenta de Instagram destacando que sus premios en los Grammy latinos y americanos le daban el derecho de hablar sobre el tema.

“Veo que hay un conflicto o controversia con nuestros hermanos queridos y colegas de la música urbana, yo solamente les quiero decir algo a todos y ojalá esto también se haga viral […] ¿Por qué le damos tanta importancia a unos premios y no nos fijamos más, en la calidad de los pinch%s artistas?”, expresó.

Posteriormente, Aguilar destacó que los artistas que se enojan por las nominaciones son los que están en el medio artístico por eso y no por la música.

“¿Por qué pu%$ ahorita todo mundo se rasga las vestiduras? y ¿por qué los Grammy no aceptan, no hacen o no le echan a tal o cual género?… a ver gue%es dedíquense a hacer música y ya, y si realmente no les importan los premios ¿por qué hacen tanto ped&?”, agregó.

Acto seguido, el intérprete de “Miedo” subrayó: “en realidad el mayor premio es que la gente siga tu música, es que tú puedas hacer algo que trasmita lo que tu sientes”.

Sin mencionar el nombre de J Balvin o la respuesta de René Pérez “Residente”, sobre el tema; por último, Pepe destacó que no le veía caso politizar los premios que son para ganar dinero, apoyar una academia o a una televisora.

“La música se trata de que te gusta, que te llegue, no de que te ganes premios o estés nominado o no… no mam&r”, finalizó.

Cabe mencionar que otro artista que se sumó a la polémica fue Don Omar, quien no perdió la oportunidad de lanzarse contra el artista oriundo de Medellín y en un mensaje escribió: “Entonces el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia”.