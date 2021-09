Querétaro, 29 Septiembre 2021.- El vocero de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, hizo un llamado a las autoridades a que se investiguen de oficio los actos de vandalismo provocados este martes 28 de septiembre durante la marcha feminista en favor del aborto legal y seguro.

Reprobó la violencia ejercida contra algunos ciudadanos católicos pro-vida que buscaron a través de vallas metálicas y humanas proteger de pintas y graffiti la entrada principal del Templo de San Francisco, frente a Jardín Zenea.

“Sería muy oportuno el que las autoridades investiguen los daños causados a los inmuebles. Son daños que finalmente todos los ciudadanos tenemos que pagar; porque sí el gobierno paga y repara, pero son de los recursos públicos de todos los ciudadanos, y nosotros no tenemos la autoridad para dañar un edificio público”, resaltó.

Lara Becerril reconoció la “valentía” de estos queretanos, que dijo, arriesgaron su identidad física y corporal para defender los espacios religiosos y el patrimonio cultural del estado.

“Realmente es inaceptable las ofensas y el vandalismo, y cometidas en vía pública, contra personas y a todos nuestros edificios públicos. La violencia social solo genera violencia, lejos de solucionar una desigualdad. Vandalizar y ofender no es la manera de hacer oír demandas. La valentía y testimonio de este grupo de católicos, que defendió el templo como casa de Dios y como patrimonio cultural de los queretanos”, comentó.

Dejó en claro que la Iglesia Católica está a favor de la vida desde su concepción; y reiteró la invitación a la sociedad a unirse a esta causa en los planes de manifestación pro-vida en lo local y a nivel nacional.

Por otro lado, Martín Lara aseguró que el exhorto que emitió el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación busca “criminalizar” su libertad para defender sus creencias religiosas.

El vicario general señaló que aún no ha recibido esta notificación, tras la denuncia del director del Centro de Orientación Integral para personas con VIH/SIDA, Luis Felipe Zamudio Burgos, que lo acusó de discursos de odio contra la comunidad LGBT.

“Nosotros vamos a colaborar con todas las instituciones, vamos a cooperar con las leyes que nos rigen. Se me juzga, se me quiere criminalizar y penalizar por un delito que no he cometido. Se me quiere juzgar porque creo que Dios creó al hombre y a la mujer con igual dignidad, por creer que la familia es el camino para la santificación personal y grupal. Por creer que el matrimonio heterosexual es santo”, manifestó.