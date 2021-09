Los Cabos, BCS, septiembre 2021 – Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido en mente el encontrar un refugio, construir un legado y crear momentos memorables. Visualizamos un lugar privilegiado con un clima increíble, paisajes naturales que quitan el aliento y un sinfín de comodidades para construir un nuevo comienzo y escribir una historia increíble, un lugar en donde todo lo que hemos imaginado se convierta en realidad.

En ese sentido, Los Cabos se posiciona como un destino ideal para echar raíces y disfrutar de los placeres que nos regala la vida, ya que esta joya mexicana se caracteriza por combinar armónicamente el lujo, la exclusividad y la naturaleza con experiencias únicas. Además, este destino cuenta con reconocimiento a nivel mundial por sus paisajes naturales en los que el desierto parece fusionarse con el mar, una oferta inmobiliaria para todos los gustos, playas galardonadas, un clima que conquista sin importar la estación del año, y es también hogar de una pieza arquitectónica natural que todo turista podrá reconocer, el famoso Arco, frente al cual, el Océano Pacífico y el Mar de Cortés convergen majestuosamente.

Lo anterior ha influido positivamente en el desarrollo inmobiliario en el destino, que actualmente cuenta con una amplia oferta para todos los gustos, y uno de los más destacados gracias a su privilegiada ubicación y amenidades es Rancho San Lucas, una comunidad y resort que irradia lujo, comodidad y privacidad, perteneciente al Grupo Solmar, pionero en la industria hotelera en Cabo. Al entrar en esta comunidad cerrada, a solo 20 minutos del corazón de Los Cabos, la vista que puede apreciarse desde las colinas de suave pendiente es el telón de fondo perfecto para cada una de las propiedades con arquitectura de estilo mexicano y un impresionante diseño fundiéndose con la flora desértica y las dunas, todo ello coexistiendo armoniosamente con las fincas, villas y condominios frente al mar, el lago y los senderos de Rancho San Lucas.

Este desarrollo de 338 hectáreas se caracteriza por preservar la belleza natural de la zona y combinarla con piezas arquitectónicas impecables que resaltan los contrastes de esta región. ¿Dónde más podríamos visualizar la casa de nuestros sueños sino es junto al océano, disfrutando de las comodidades de la vida moderna mientras contemplamos las majestuosas formaciones rocosas, rodeados de cactus con cientos de años de antigüedad? En esta exclusiva comunidad, ese sueño se hace realidad.

Con una gran variedad de residencias para cada estilo de vida, Rancho sorprende a sus clientes con The Villas at Rancho San Lucas, una colección formada por residencias unifamiliares al estilo de Santa Bárbara con influencias de las arquitecturas mexicana y española, y diferentes opciones de plantas arquitectónicas que incluyen piscina y garaje para dos automóviles. Por otro lado, The Norman Estates at Rancho San Lucas, cuenta con residencias de lujo de un nivel frente al mar desde 1,100 m2 hasta 3,000 m2, y actualmente se está trabajando en la ampliación de esta oferta con residencias que van desde 400 m2 hasta 600 m2 para aprovechar el estilo por excelencia de la vida de Cabo.

Por si esto no fuese suficiente, el plan maestro de Rancho San Lucas está conformado, además de las villas y residencias por numerosas opciones de actividades, amenidades y kilómetros de playa natural. Rancho se encuentra ubicado a minutos 20 minutos del aeropuerto internacional de San Jose, 15 minutos del centro y marina de Cabo San Lucas, 30 minutos del pueblo mágico Todos Santos y apenas a 90 minutos de las maravillas de La Paz.

El área de Cabo se encuentra actualmente en un período impresionante de renovación, mejora y crecimiento, aumentando su popularidad y preferencia para ser el destino ideal de retiro o segunda vivienda de muchas personas. Adicionalmente, cabe resaltar que el destino cuenta con el “Sello de Viaje Seguro” otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), lo que los posiciona como un verdadero refugio para aquellos en busca de tranquilidad y conectividad en un solo sitio.

Para más información visita: https://ranchosanlucas.com/