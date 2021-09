Los retos que debe afrontar Roberto Cabrera en San Juan del Río

El alcalde electo de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, ha empezado a ‘soltar’ algunos perfiles para su gabinete, sin embargo no han merecido todavía alguna reacción de los diferentes sectores y de la sociedad en general, que hable de que tendrá el mejor equipo para gobernar a los sanjuanenses.

Al contrario, el grueso de la sociedad está a la expectativa, pero sobre todo los de su propio partido (el PAN), que esperan turno para ser llamados a ocupar algún cargo en la administración.

Sin embargo para los empresarios y líderes de sectores, el presidente electo está comprometido y obligado a realizar un mejor papel que el del gobierno saliente de Memo Vega, que se mantuvo seis años y todavía obtuvo el triunfo para una diputación local.

Los tiempos que gobernará Roberto Cabrera Valencia, no serán los mismos, por lo que deberá demostrar desde el inicio de su administración que la permanencia del PAN en el gobierno, ha valido la pena y que los servidores públicos que vayan a ocupar los cargos, tienen la capacidad y sensibilidad para atender las demandas sociales.

Por lo pronto, entre los anuncios que se han ‘soltado’ figuran los que serán los titulares de la Secretaría de Finanzas, donde habrá de estar Fernando Damián Oceguera; como Secretaria Particular, Yaneli Faustino Santos, y Eitan Kovalsky Elwood, como Director de Comunicación Social.

Estos cargos, por lo pronto no han causado mayores comentarios, pero todavía faltan los titulares de la mayoría de Secretarías que son las más importantes, como Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo y Servicios Municipales, así como la Secretaría de Administración, la JAPAM, entre otras.

Algo en lo que no se debe equivocar Roberto Cabrera, es lo más sensible para la sociedad, que tiene que ver con la seguridad, por lo que el titular de la dependencia debe ser un personaje al que no le tiemble la mano para dirigir a una corporación que si bien tiene elementos comprometidos con la seguridad de la ciudadanía, la mayoría están plagados de corrupción.

Ya no queremos gobiernos solapadores que se hacen de la vista gorda y que ven pasar entre la sombra los abusos, vejaciones y violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, a manos de elementos corruptos y delincuentes que buscan callar la voz de algunos medios de comunicación que los critican y que han denunciado.

El titular, debe ser un personaje, trátese de quien se trate, pero que no se deje someter por los mandos medios y superiores bajo su jerarquía, ya que es donde radica la podredumbre.

Es momento de que se haga una limpia en la corporación para que haya gobernabilidad, pues es ahí donde existe la fortaleza de un gobierno, tanto estatal como municipal.

Roberto Cabrera, debe salir y afrontar los retos que significan la seguridad, ya que de no hacerlo, este tema será sin duda su talón de Aquiles.

Vamos pues, a esperar quiénes serán los personajes que se integrarán al gabinete y entonces les diremos las expectativas que podría tener la ciudadanía, no solo en materia de seguridad, sino en cada uno de los rubros que forman parte del gobierno municipal. Es nuestro punto de vista, nuestra opinión, nos vemos a la próxima.