San Cristóbal de las Casas (México), 11 sep (EFE).- Familiares de 21 personas desaparecidas el pasado 26 de julio se manifestaron en San Cristóbal de las Casas, en el suroriental estado de Chiapas, pidiendo a las autoridades que avancen en las investigaciones y protejan a las familias.

Los familiares señalaron que desde el pasado 26 de julio 2021, las 21 personas fueron secuestradas de sus domicilios en el municipio de Pantelhó durante un saqueo y quema de casas por un grupo de personas presuntamente pobladores y autodefensas pertenecientes al grupo Los Machetes, quienes destruyeron las viviendas.

El contingente, formado por alrededor de 80 personas, llegó al Palacio de Justicia donde extendieron algunas lonas con reclamos como “Ayúdenme señor presidente, para que los volvamos a ver” o “fuimos secuestrados por el Grupo Machete en Pantelhó Chiapas”.

Durante la manifestación algunos familiares de los desaparecidos compartieron sus casos, pero muchos otros prefirieron no hablar, pues dijeron haber sido amenazados de muerte.

Odilda Hidalgo, originaria de Pantelhó, instaló varias pancartas frente al Palacio de Justicia, pidiendo justicia por la desaparición de su esposo Filiberto Aguilar y su hijo Filiberto Organdí.

“Mi familia es inocente”, dijo a Efe.

“Pido por la liberación de mi hijo y mi esposo porque tiene más de 45 días que no sé nada de ellos, Los Machetes se los llevaron. Entraron a mi domicilio ese día con machetes y palos y se los llevaron, solo quiero que me lo regresen, presidente Andrés Manuel (López Obrador) ayúdanos en la búsqueda” expresó Hidalgo.

Otra de las asistentes fue Rosario Moreno, cuyo hijo Luis Fernando, de 25 años, también permanece desaparecido.

“Yo también quiero que me devuelvan a mi hijo, desde ese día no lo veo. Ya se interpuso demanda y no hay avances, no nos dicen nada, que nos muestren un vídeo de que están vivos”, compartió.

“La situación es tensa en Pantelhó, para los que vivimos en la cabecera municipal, para los que estamos buscando a nuestros familiares. Hemos solicitado la presentación de las 21 personas al Consejo Municipal conformado el 19 de agosto (para este propósito) pero estos no nos resuelven nada tampoco, afirman que no saben nada”, continuó Moreno.

Después de una hora frente al Palacio, la mayoría de los familiares se retiraron del lugar, señalando que continuarán con la exigencia de la “presentación con vida” de sus familiares, y muy pocos se quedaron en la zona para esperar una respuesta de las autoridades.

Es la primera vez que los familiares de los 21 desaparecidos el pasado 26 de julio salen a la calle a manifestarse, pues, aseguraron, la mayoría de ellos recibieron amenazas.

Según relataron los familiares, el pasado 26 de julio miembros del grupo de autodefensa Los Machetes se llevaron a 21 personas del pueblo en su búsqueda de personas pertenecientes o aliadas del grupo Los Herrera.

Aquel día saquearon tiendas, quemaron vehículos y tomaron prácticamente todo el pueblo.

Según consideran, podrían haber sido llevados a otras comunidades cercanas.

Proclamados como “Autodefensas del Pueblo Los Machetes”, el grupo se presentó en julio pasado en una asamblea local con fusiles de asalto y machetes.

Según dijeron entonces, se formaron para expulsar a sicarios, narcotraficantes y al crimen organizado en defensa de los campesinos indígenas de la zona.