Liam Neeson es reconocido por su trayectoria en el séptimo arte tras haber participado en más 100 películas durante sus 45 años de carrera; sin embargo, en esta ocasión sorprendió a su equipo de trabajo al ponerse en modo héroe y filmar una escena comprometida durante la cinta “Riesgo Bajo Cero”.

Mientras se encontraban con ropa térmica bajo el frío de Winnipeg, Canadá, el actor decidió rodar la parte donde Mike McCann, su personaje en la trama, debe introducirse en un lago helado para rescatar a su hermano.

A pesar de que el actor de doblaje realizaba su parte, el irlandés de 67 años sorprendió a todo el equipo sumergiéndose al agua. “Es de locos. Realmente quería hacerlo. En algunas de las tomas sale su doble de riesgo, y ambos usaban debajo de su ropa lo que se llama traje de supervivencia, que te ofrece protección y aislamiento. Pero, aun así, ¡era meterse al agua helada! ¡Y era Liam Neeson! No puedo creer que lo hiciera”, relató impactado el director del filme Jonathan Hensleigh para una publicación.

El también guionista de proyectos como Armageddon y Duro de Matar 3 puntualizó que Winnipeg es una de las ciudades más gélidas del planeta. “Más que muchas ciudades de Siberia”, manifestó.

Posteriormente, Hensleigh hizo referencia a los rumores que aseguran que Neeson se encuentra realizando las últimas películas de su carrera debido a que presuntamente está cansado por la edad.

“No mostró indicaciones de eso cuando filmamos. Todos nos maravillamos de su energía. No sé. Él lo decidirá, es su vida y su carrera. Pero he estado en contacto recientemente con él y pienso mandarle a él y a su agente mis guiones. Es maravilloso que continúe haciendo eso. No he visto nada como él”, destacó.

El filme que llega a las salas de cine este jueves relata la trama de un veterano conductor sobre hielo que, tras perder su empleo por golpear a un bully de su mecánico y hermano, un veterano de guerra trastornado mentalmente, necesita dinero. Y acepta una misión casi mortal.