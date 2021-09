A escasas horas de informarse que Ricardo González, mejor conocido como Rix, ha sido liberado tras pagar una fianza de 30 mil pesos luego de declararse culpable por el delito de violación agravada en grado de tentativa contra Nath Campos, la defensa legal de la joven reveló las condiciones que el youtuber debe seguir para obtener este beneficio.

“La norma establece ciertos elementos, te da la oportunidad como primodelincuente de presentar un recurso en el que puedes tener libertad, pero vas a tener ciertas obligaciones para con la ley, como otorgar una garantía, obligarse a residir en un lugar, no puede el sujeto salir o abandonar el lugar donde vive sin permiso de la autoridad, tendrá que dedicarse a una ocupación lícita, tiene que abstenerse de acercarse o comunicarse por él o por cualquier otra persona a la víctima o al ofendido de manera directa o indirecta y por supuesto, uno de los requisitos para poder adherirse a este beneficio es que repare el daño”, explicó la abogada Mónica Peña.

Destacando que hasta ese momento no tenían conocimiento de que Rix hubiera abandonado la cárcel, la licenciada agregó: “Lo mismo que pasó con el procedimiento abreviado, él tuvo que reparar el daño a la víctima, para poder acceder a estos beneficios que, por ley, no por una determinación de un juez, están en la norma, se puede adherir y puede hacer a esto, eso es lo que sabíamos, ahora todos estos requisitos tienen que ser satisfechos y es el juez de ejecución de sentencia quien debe de decir si puede acceder o no a él, entonces la información que ha surgido en torno (a la liberación) puede ser o no verdad”.

Por su parte, Alessandra Rojo de la Vega, quien ha acompañado a Nath Campos durante el proceso legal, negó tener conocimiento sobre el paradero actual de Rix durante el enlace que realizó junto con la abogada al programa Ventaneando.

“No tenemos esa información, nos han dicho que no está libre aún… esa foto que subió la pareja de este sujeto, dicen que es falsa, que él sigue en aprehensión, supongo que nos enteraremos antes de que salga o durante, no lo sé, son especulaciones; sin embargo, la última palabra la tiene un juez, si puede pasar que con el pago de 30 mil pesos haya una fianza en sustitución, en donde la sentencia no se lleva dentro de prisión, se lleva fuera de prisión con las especificaciones que acaba de mencionar la licenciada Mónica”, detalló.