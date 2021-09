Ciudad de México, 7 sep (EFE).- A pesar de que la pandemia dejó a la actriz Daniela Zavala sin trabajo, “Almas rotas”, el último filme en el que la mexicana trabajó antes de la emergencia, le trajo no solo satisfacciones personales, sino premios internacionales que sigue disfrutando ahora que regresa a la televisión.

“El productor y el director decidieron mandarla a muchos festivales y la película ha cosechado muchos reconocimientos, lleva 13 hasta el momento, yo he recibido cuatro premios como mejor actriz y ha sido un proyecto muy especial”, cuenta a Efe la actriz.

Zavala ha sido reconocida por festivales como el Cinema of the World International Film Festival, el Roosevelt Film Festival de Nueva York, el New York Movie Awards y el Festival Internacional de Cine de Tequila.

El filme llegó a la actriz luego de haber tenido un encuentro lleno de “destino” con el director Juan Pablo Arroyo (“Día seis”, 2016) en el Festival de Música de Morelia.

“Por azares de la vida nos tocó sentarnos juntos en la misma mesa y empezamos a platicar, me regaló una copia de su película ‘Día seis’ y al poquito tiempo me llamó y me dijo que estaba escribiendo un guion y un personaje para mí”, recuerda.

Arroyo le mandó el primer esbozo de la historia y le pidió que se reunieran en Morelia, donde radica el director, para hablar del tema.

Después de una extensa conversación del personaje, ambos decidieron que querían trabajar juntos y fue así como la actriz dio vida a María.

“Es una mujer que tiene una huella de dolor profunda, está muy lastimada, la hija que tiene con su pareja fallece y su esposo no sabe como resolver emocionalmente ese conflicto y decide abandonar a María y mi personaje se queda sola, sin hija y sin pareja”, adelanta la actriz.

La trama comienza cuando diez años más tarde del fatal suceso, Julián (el esposo de María) regresa con la intención de recuperar lo que dejó atrás y encuentra a su expareja con una vida rehecha al lado de un escritor.

Según cuenta Zavala, sus compañeros, Raúl Méndez y Andrés Montiel, trabajaron arduamente de la mano del director antes de comenzar las filmaciones, situación que generó que se conocieran bien entre ellos y crear una relación de amistad que traspasa la pantalla actualmente.

“Tuvimos ensayos previos a la filmación y cuando iniciamos el rodaje ya estábamos listos, tuvimos muchos ejercicios de improvisación y fue orgánico y fácil”, afirma sobre la película, que aún no cuenta con plan de distribución y espera la llegada a una plataforma digital.

REGRESO A LA TELEVISIÓN

Después de más de diez años de mantenerse alejada de la telenovela tradicional y del triunfo que ha vivido con “Almas Rotas”, Daniela encontró un personaje que le apasiona igual que María en el filme de Arroyo, pero esta vez en el melodrama “Contigo sí”, de Ignacio Sada.

“Para mí hacer cine o televisión nada más es hablar de formatos distintos, yo me entrego igual con todo mi cuerpo, mis pensamientos mi corazón y mi alma al personaje de cine, de televisión o de teatro”, asegura Daniela.

En la historia, Zavala será Adela, la madre de la protagonista, Alejandra Robles Gil, que pierde la memoria después de un terrible accidente.

Su pérdida de memoria la mantendrá desaparecida por 13 años y bajo la incertidumbre de no tener familia ni saber quién realmente es.

Poco a poco Adela comenzará a recuperar la memoria y buscará encontrarse con su hija y recuperar todo lo que perdió.

“Lo único que sabe es su nombre porque tenía en el cuello una cadenita con su nombre. Ha sido un personaje entrañable”, asegura sobre la telenovela del canal de Las Estrellas que estrenará el 11 de octubre.

Entre los planes de la actriz está retomar sus proyectos en el teatro, que también se vieron interrumpidos por la pandemia, y algunas de las obras que espera pueda estrenar a finales del presente año está “Mrs. Shakespeare”, una historia de la desobediencia femenina y “El filo del mundo”.