Querétaro, 6 septiembre 2021.- Un viernes por la noche, Dafne Martínez acudió con su mejor amiga a la cantina Barrio Alegre en el Centro Histórico de Querétaro (de la que es clienta frecuente desde hace años) para enterarse que el personal no le permitía el acceso. Ella es una mujer transgénero que fue vetada por el cantinero al negarse a usar el baño de hombres.



Dafne declaró de manera pública que esto ya le había generado conflictos un año antes, aunque esta fue la primera vez que le impidieron pasar salvo a que accediera a usar el baño de hombres, por lo que prefirió retirarse no volver más a un lugar que frecuentaba para pasarla bien con sus amigos cercanos.



La cantina argumentó que no es un establecimiento que discrimine a nadie por su orientación sexual, sin embargo, Dafne precisó que existen diferencias con la identidad de género, ya que esto responde a como una persona se identifica a sí misma y no sobre la atracción que sienta hacia otras personas.



‘La cantina trato de defenderse con sus redes sociales y replicaron muchos estereotipos transfóbicos, confunden transfobia con homofobia y eso yo lo puedo entender, tampoco es como que yo espere que la gente comprenda mágicamente las cosas’, aclaró.



Dafne aseguró que desde que comenzó a expresar su identidad de manera física, ha sido objeto de agresiones, comentarios discriminatorios y tratos diferentes en los espacios y locales a los que acude, desde tiendas, restaurantes o cafés que puede frecuentar.



‘Es muy desgastante… al principio cuando no te conocen sí te hacen caras, me han gritado maricón… la mayoría de los restaurantes o cafés a los que voy me tratan de caballero, cuando alguien me trata conforme me percibo me parece muy bello y lo agradezco, pero es raro.



No obstante, Dafne considera que la sociedad queretana tiene fama de ser muy conservadora, pero que no existe una mala intención y con el pasar del tiempo la gente comienza a abrirse y a tratarla bien.



‘Yo creo que la mayoría de la gente está muy dispuesta a entender, está muy dispuesta a aprender y a escuchar, el problema es que existen diferentes narrativas excluyentes en contra de las minorías, de lo nuevo o desconocido’, advirtió.



Si bien los movimientos a favor de la comunidad lésbico, gay, bisexual en Querétaro han tomado fuerza, también se han detenido políticas públicas a favor de los derechos de la comunidad trans, como ha ocurrido con las iniciativas de ley para la identidad de género.