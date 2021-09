“El Poseidón’, jefe policíaco que encabeza la podredumbre en SSPM de San Juan del Río

San Juan del Río, 4 Septiembre 2021.- Abusando del poder que se le confirió, el director de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Samuel García Hernández, instruyó de manera alevosa a su pariente, un elemento de la corporación, que estaba de guardia en la Presidencia Municipal, a que sometiera y detuviera al director de Rotativo de Querétaro.

De estos hechos presentaremos la denuncia correspondiente por abuso de autoridades, violación a los derechos humanos, así como daños materiales a mi motocicleta, y casco, lo que podría sumar más de 100 mil pesos.

El abuso de autoridad se cometió, solo porque descendí de la motocicleta en una zona reservada para las camionetas de valores, frente a Santander, en el centro de la Ciudad, por lo que apenas regresé y estaba a punto de retirarme, cuando el elemento se me abalanzó por la espalda y me derribó con todo y motocicleta.

El oficial, primo o sobrino de Samuel García Hernández, alias (El Poseidón), para entonces ya se había comunicando con su pariente y jefe policíaco, por lo que de inmediato el sujeto al derribarme de la motocicleta, me golpeo en la zona de los riñones y me sometió contra el piso, esposándome de inmediato.



Quiero manifestar que se le mencionó al policía que no había cometido ninguna falta, para que me tratara de esa manera y sin mediar razones, llegaron elementos policiacos, en moto y en patrullas y me subieron esposado para llevarme a la cárcel.

“Hago responsable al director de la corporación de SPM Samuel García Hernández, conocido con el mote de (el poseidón) y a su familia que ha colocado en la policía, de cualquier situación que me llegue a suceder, tanto en mis bienes como en mi persona y mi familia”.

Información de algunos elementos que están en contra de las instrucciones abusivas y fuera de la Ley de ‘El Poseidón, un elemento policíaco, corrupto y alcohólico, según sus propios compañeros, la instrucción fue clara y precisa, someter al director de Rotativo de Querétaro, esposarlo y llevarlo a la cárcel municipal.

Ya en la galera, y luego de los protocolos policíacos, fui liberado por la juez cívica, al considerar que no había ninguna falta para que permaneciera en las galeras o que me aplicara una multa.

Cabe hacer mención que el General Juan Antonio Sánchez Ruiz, ha hecho hasta lo imposible para poder sanear a la corporación de los abusos que a diario son cometidos por algunos elementos, todos por instrucciones de el ‘jefe policíaco’ apodado ‘El Poseidón’, aseguraron fuentes de la corporación.



De ahí que tanto el presidente municipal en turno, Memo Vega, como el alcalde electo Roberto Cabrera Valencia, deben tomar en cuenta estas arbitrariedades cometidas no solo contra nosotros como medio de comunicación que ha criticado sus corruptelas y abusos con la sociedad, sino de la violación a los derechos de muchos ciudadanos que diariamente son víctimas de este grupo de verdaderos delincuentes con placa y arma de fuego.

La limpia en la policía municipal, debe ser profunda, desde el director de la corporación Samuel García, quien es un elemento que se ha sabido colocar en puestos claves, para hacer de las suyas.

Es preciso también tomar en cuenta las medidas de seguridad que ha implementado el Estado para que a través del banco de ADN, los sujetos que lleguen a dejar la corporación sean investigados a profundidad de los delitos que lleguen a cometer.

De ahí que en Rotativo de Querétaro, exigimos y seguiremos exigiendo que tanto las autoridades municipales, como estatales entrantes, hagan un ‘limpia’ de todos los malos elementos, si es que quieren cumplir los compromisos que han realizado con la ciudadanía en materia de seguridad.

Cabe señalar que aunque hice los trámites de liberación de la motocicleta, ‘El Posesión’ dio instrucciones de que la unidad no fuera liberada, sino hasta el lunes, lo que también se harán cargos para el pago de la grúa, toda vez que la infracción levantada solo refiere estacionarme en lugar reservado y no hacer caso al oficial, que estaba de guardia para la seguridad de la presidencia municipal, pero que es familiar del jefe policíaco que dio la orden.

Adicional a la denuncia por daños y agresiones policíacas, se procederá de la misma manera ante la Fiscalía General de la República, por delito de agresiones a periodistas, intimidación del jefe policíaco y sus esbirros, con el propósito de que se investigue no solamente esta situación, sino los abusos y corrupción que imperan en el grupo que comanda.

Cabe señalar que hace días sucedió lo mismo en el municipio de El Marqués, donde familiares del director de aquella corporación, actuaron de la misma manera, y en ese sentido, el jefe policíaco dio instrucciones a su primo, de que me agredieran al momento de transmitir un hecho de transito, por lo que el elemento ordenó a un sujeto implicado en el percance a que me robara con lujo de violencia el equipo de trabajo, lo que también está en proceso de demanda ante la fiscalía del Estado y de la República.