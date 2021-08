Ricardo Arjona se llevó una dura impresión en el metro neoyorquino, pues a pesar de ser uno de los cantautores latinoamericanos más reconocidos, en ese lugar nadie lo ubicó.

El cantante decidió brindar una serenata sorpresa en una estación del subway de NY y de forma sencilla con una silla y guitarra empezó su recital, pero según sus palabras no tuvo el éxito esperado.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez.”, escribió el interprete junto a las imágenes

En los clips, Arjona aparece en la esquina del metro vestido con sombrero, lentes y un vestuario muy casual interpretando uno de sus temas.

Tras esta historia, nunca se sabrá si la mujer sigue al cantautor en redes y a través de esta historia pueda enterarse que habló con el verdadero Arjona.