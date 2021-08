Querétaro, 26 Agosto 2021.- El Secretario de Educación Estatal, Carlos Arredondo Velázquez, garantizó que el estado de Querétaro ya se encuentra listo para el regreso a clases presenciales este 30 de agosto, en el que están en esta posibilidad de regresar 924 escuelas públicas y privadas de educación inicial, básica, media superior y superior.

“Decirles a la sociedad queretana que estamos listos, que nos hemos preparados durante casi ocho meses y que este programa sea un ejemplo y referente a nivel nacional”, reiteró.

En ese sentido, detalló que son 809 escuelas de educación básica, de las cuales, 346 son públicas y 463 privadas; 91 son de media superior, de las cuales, 23 son públicas y 68 privadas; y 24 de educación superior, de las cuales, dos son públicas y 22 privadas.

“Estás 924 instituciones, ya fueron notificadas con anticipación y todas ellas elaboraron un proceso de consulta entre sus comunidades”, afirmó.

Por ello, hizo un llamado a los padres de familia para que se sientan seguros.

Sin embargo, Arredondo Velázquez, admitió que de ese total hay instituciones que tomaron la decisión de no regresar a clases presenciales hasta dentro de un mes, dos meses, o incluso, hasta el próximo semestre.

“Aquellos planteles que no estén preparados no regresen, aquellas comunidades en donde no hayamos logrado los consensos no regresen; hemos sido notificados que algunas de ellas, después de la consulta han decidido postergar un mes, o dos meses el inicio de sus actividades presenciales”, abundó.