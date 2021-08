Sofía Castro se encuentra disfrutando de una de las mejores etapas de su vida en el aspecto personal y laboral, pues a sus 24 años de edad sigue explotando su carrera como actriz y gozando de su romance con Pablo Bernot.

Tras su incursión en el melodrama Malverde, la joven sigue haciendo frente a los comentarios que la señalan de tener privilegios por ser hija del productor José Alberto “El Güero” Castro y de Angélica Rivera, ex Primera Dama de México.

“La gente en ocasiones lo malentiende o lo lleva para otro camino cuando no es así. Mi papá es duro, estricto cuando se está en el ámbito profesional, como en el proyecto del champú (en el que también participó él) o, por ejemplo, cuando hay un personaje y gano en el casting. Trabajo como es el proceso, no tiene por qué ser diferente”, aseguró la hija de “La Gaviota” en entrevista para un diario mexicano.

E incluso destacó que es tanto su pasión por la profesión que hace su labor como cualquiera de los colegas con los que ha podido compartir cuadro. “Yo amo ser actriz. Cuando amas lo que haces es difícil que te vueles. No tengo ningún privilegio. Yo llego a trabajar a las locaciones que me corresponden”.

Al respecto de su romance con Bernot, con quien lleva dos años de relación sentimental, Sofía no descarta llegar al altar y tener hijos con él.

“La verdad siempre he creído en el matrimonio, en la familia. Quiero ser mamá. Antes decía que quería tener seis hijos, pero ahorita ya mejor un poco menos. La verdad es que veo a mi papá cómo sufre con nosotras (sus hermanas) y digo: ‘ay no, mejor menos’. Claro que me quiero casar, ser mamá, formar una familia. Es muy pronto ahorita para esa decisión, pero pues sí, ya veremos qué camino va tomando esto”, dijo la actriz.