Sergio Mayer estalló durante su encuentro con la prensa al ser cuestionado sobre el video que presentó la defensa legal de Héctor “N” el pasado mes de junio, donde se ventilaron presuntas irregularidades en el caso del actor, que es señalado por su hija Alexa Parra de abuso sexual.

Al escuchar las palabras “tráfico de influencias”, el político se mostró molesto y replicó: “¿Según quién?… ¡ah bueno!, si lo presentó (el abogado de Héctor “N”), ¡ah, no!, yo también puedo decir, mediáticamente puedo decir (muchas cosas)”.

Mientras una reportera le indicaba que había imágenes de la corte, Mayer refutó: “¿completo?… ¿tú viste el video completo?, te estoy preguntando, ¿tú viste el video completo?, si no has visto el video completo no puedes opinar, no te atrevas a opinar, si no has visto la película completa, vean la película completa, yo no te lo voy a responder. Si les presentaron un fragmento de ese video, véanlo completo”.

Posteriormente, el exGaribaldi nuevamente se defendió de quienes lo acusan de apoyar a Ginny Hoffman y su hija Alexa Parra con ayuda de su puesto político.

“Siempre voy a escuchar y siempre voy a favorecer la opinión de la víctima. Yo invito, el que tenga algún elemento para comprobar que yo hice tráfico de influencias, que haga la denuncia, la ley lo dice, la ley dice que cuando hay tráfico de influencias, cuando hay un delito y alguien tiene conocimiento, tiene la obligación de hacer la denuncia, sino se hace cómplice. Yo no necesito fuero, ni necesito ser diputado para ayudar a la gente”.

Finalmente, Sergio retó al abogado de Héctor “N” a denunciarlo ante las autoridades inmediatamente. “Yo les pregunto ¿por qué espera al primero de septiembre?… pero el fuero termina en 15 días, se lo dije, si él presenta, se lo he dicho a cualquiera, el que me presente una denuncia por tráfico de influencias yo en ese momento renuncio a mi fuero y pido licencia, y quiero que llegue el 1 de septiembre y voy a esperar, los invito, a que esperemos a que hagan la denuncia y que prospere”.