El actor mexicano Alejandro Tommasi externó su tristeza y desilusión a raíz del escaso apoyo que ha recibido su más reciente proyecto musical.

A pesar de que Tommasi ha formado parte del elenco de exitosas telenovelas como ‘La doble vida de Estela Carrillo’, ‘El manantial’, ‘Alborada’ y ‘Hasta el fin del mundo, entre otros proyectos, esta vez se dijo decepcionado por el mínimo apoyo que obtuvo recientemente.

“Estoy muy triste porque lancé una canción el fin de semana y no me han apoyado, no hay ni una persona que haya bajado la canción a su celular, solamente 50 personas la han escuchado, la he publicado mucho y es mucho trabajo y es una canción muy bonita de Juan Gabriel”, comentó Alejandro a través de una serie de videos que publicó en Instagram.

“Uno como artista vive del público y pues al público le gustan los artistas, pero ya vi que yo soy una persona que no les interesa. Saco temas, no los compran; hago streamings, no van, no me van a ver, entonces no soy un artista que les interese, solamente les gusta verme en la televisión en donde no pagan”, confesó.

A pesar de que cuenta con más de 130 mil seguidores en Instagram, el actor lamentó que nadie lo haya apoyado para comprar el sencillo que le llevó 15 años poder lanzar.

“Bajar una canción en cualquier plataforma que tengan, pero bajarla, no nada más ponerla. Unos ni siquiera la pelaron, me decían: ‘¿Cuál canción?’. Se las mando, les mando la dirección, la pueden bajar en cualquier plataforma, en su teléfono, que la descarguen porque si no, no sirve de nada, que la tengan ustedes ahí y que la escuchen porque está muy bonita”, puntualizó.

Decepcionado de la situación, Alejandro Tommasi anunció que cerrará sus perfiles en redes sociales. “Es mucho trabajo para que no lo valoren, nada más descarguen cuantas canciones y que no descarguen la mía si es que no les gusta, entonces cerraré redes y me alejaré, me dedicaré a trabajar, a hacer lo mío, a ser feliz y no a hacer felices a los demás”, concluyó.