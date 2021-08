Memo Vega legislará en temas urgentes para la sociedad de Querétaro.

San Juan del Río, 11 Agosto 2021.- A menos de dos meses de entregar la administración municipal e iniciar las funciones como diputado local en el congreso del Estado, Memo Vega Guerrero, afirma que está preparado para dar ese paso, además de continuar trabajando hasta el último día, en la administración que presidió por seis años.

Memo Vega, mencionó que como legislador formará parte de una legislatura que sea productiva y útil a la sociedad, asegurando que trabajará en los temas más urgentes del estado.

“Me parece son los temas de movilidad, acceso a servicios como el agua, y temas ecológicos, me parece que son temas importantes que vamos tener que hacer mesas de trabajo con especialistas”, señaló el diputado electo por el distrito local X.

Además, afirmó que seguirá reforzando temas de administración y procuración de justicia, con el propósito de mantener a Querétaro como un estado que se encuentra a la vanguardia.

“No hay que bajar la guardia, son algunos de los temas que espero que como legislador voy a impulsar, para hacer que se sienta mucho más cercana la figura del diputado a la ciudadanía”, indicó Memo Vega.

Respecto a la entrega de su administración, apuntó que en el transcurso de la semana, continuará entregando obras, como la alberca de El Pedregoso, el nuevo panteón municipal, diferentes vialidades, el parque ecológico, y la dignificación del Instituto Mexicano de Oftalmología.

“Hay mucho trabajo, mucha obra, no nos hemos tirado después de las elecciones, al contrario, hay mucho esfuerzo por seguir manteniendo una buena imagen ante los ciudadanos y que no padezcan estos periodos donde hay muy poca actividad entre una elección y la entrada de la nueva autoridad. Que eso no se note y, a mi muy humilde punto de vista, no se ha notado”, concluyó el presidente municipal.