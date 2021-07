Pepe Aguilar negó tajantemente que su hijo Emiliano, quien fue acusado por el delito de tráfico de personas en 2017, se encuentre trabajando con él en este momento.

Después de que acompañara a su padre y hermanos en los Premios Juventud, trascendió que Emiliano se había integrado al equipo de trabajo del cantante mexicano, hecho que Pepe desmintió durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.

“No, no está trabajando conmigo, está viviendo conmigo sí, al rato se pone a trabajar. No fíjate, no (canta), si no es manda, cantan los que pueden”, respondió Aguilar a la pregunta de los reporteros sobre su primogénito.

Al escuchar que su madre cumpliría años el próximo 16 de agosto, el intérprete confesó que se encuentra en planes para hacerle un homenaje.

“La vamos a recordar con mucho amor, homenajes hay varios, también para mi papá, que se lo merecen y cada año, es más… en esa fiesta donde estuvimos Fantasma, Eduin Caz, Eden Muñoz, Yeison Jiménez y luego llegaron más artistas, se habló de un homenaje, no les voy a decir para quién”, comentó.

Finalmente, Pepe Aguilar se retractó de sus declaraciones anteriores, luego de que en un enlace en vivo en redes sociales comentara que no le gustaban las entrevistas en el aeropuerto.

“Este tipo de reportajes, son reportajes de verdad, si tu me preguntas cosas de verdad, yo te contesto cosas de verdad, si me preguntas cosas que no son verdad, te voy a contestar como he contestado antes, así que los felicito a todos”, remató.