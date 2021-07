A pesar de que Daniela Berriel dio a conocer que desistiría de su denuncia por violación en contra de Eduardo Ojeda debido a que no tenía dinero para pagarle a sus abogados, ya que todo este tiempo trabajaron vía pro bono, ha trascendido que la orden de aprehensión que se giró contra el actor Gonzalo Peña sigue vigente.

En entrevista para el programa Ventaneando, la actriz se dijo sorprendida de la situación legal que vive su colega, ya que ella le otorgó el perdón tras haberlo señalado como cómplice del abuso sexual que sufrió en marzo del año pasado en Acapulco.

“La Fiscalía no le quita todavía la orden de aprehensión, a pesar de que yo ya le otorgué el perdón, la Fiscalía no le quiere quitar la orden de aprehensión”, dijo Daniela.

Sobre lo que declaró Gonzalo para obtener su perdón, Berriel dijo: “Que él vio, que él vio como Eduardo me violó, esa es la declaración contundente, él cuenta todos los hechos, obviamente él va contando paso a paso, pero lo contundente es que él vio”.

De la misma manera, Daniela reveló que existe una grabación en video sobre estas declaraciones de Gonzalo, pero que hasta este momento los que eran sus abogados no le han entregado una copia de la misma.

“Lo declaró notarialmente, y una vez que mis abogados me comentaron esto, me lo enseñaron, me dijeron que convenía tenerlo como testigo, ya no como cómplice, porque así ya podía Gonzalo venir a México y ratificar esa declaración, pero como tenía orden de aprehensión, no podía presentarse en México, entonces eso fue a lo que llevamos. Tengo la declaración notariada, esa sí está en mis manos, pero yo quiero la declaración en video, yo la vi”, relató.

Al respecto de la disposición que tienen los abogados Oléa & Oléa para entregarle las imágenes, Berriel explicó: “Pedí la declaración de Gonzalo Peña, la declaración en video y no se me ha otorgado. (Dicen) que lo tienen los abogados de Gonzalo, pero yo vi que también lo tenían mis abogados porque me lo enseñaron ellos antes de yo firmar el perdón, primero quería ver el video para ver que había declarado y ya una vez de eso yo otorgué el perdón”.

Finalmente, la actriz se dijo decepcionada de la renuncia de sus abogados a pocos días de presentar el amparo en contra de la resolución de dejar libre a Eduardo Ojeda.