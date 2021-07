Querétaro, 16 Julio 2021.- Son 28 los pacientes que se mantienen hospitalizados en el área COVID-19 del Hospital General de Querétaro, cuyas edades oscilan entre los 26 y 36 años y que han presentado complicaciones debido a comorbilidades que padecían, por lo que su pronóstico continúa reservado.

El director del área COVID-19 del Hospital General de Querétaro, Narciso Jaimes Gómez, precisó que esta tercera ola de la enfermedad está afectando más a la población más joven del estado, sin descartar que pueda expandirse hacia los adultos mayores, esto lo comentó en un enlace con la Sección 32 del Sindicato de Trabajadores de la Salud.

‘Estamos viendo pacientes mucho más jóvenes que en las olas anteriores… Esto no quiere decir que no podamos encontrar pacientes en diferentes etapas de su edad, sí ha existido un aumento aunque no tan significativo’, acotó.

Sobre el incremento sostenido de casos, el médico señaló que se ha reportado entre un 3% y 5% desde hace algunas semanas, por lo que la unidad se mantiene en alerta y reacondicionando todo para poder recibir una mayor cantidad de pacientes.

Hasta el momento, el Área de Medicina Interna, ubicada en el segundo piso del hospital, es la que se mantiene habilitada para recibir a pacientes COVID-19 y poder aislarlos, además de contar aún con ventiladores y equipo de atención.

Cabe destacar que, si bien la variante Delta de este virus ya fue confirmada en Querétaro, ninguno de los 28 pacientes hospitalizados cargaba esta nueva cepa, por lo que aún no hay indicios de su presencia en algún cuadro grave que deba ser internado.

En cuanto al personal, el director aseveró que se mantiene una capacidad estándar para continuar recibiendo pacientes, tanto en enfermería, insumos y medicamentos, no obstante, reconoció que podrían solicitar aumentos en caso de que los casos sigan subiendo.

‘Dado el comportamiento, regularmente tenemos un estimado de 5 o 6 pacientes con ventilador que puede aumentar, una enfermera o enfermero está asignado a 2 pacientes para darle mejor atención’, aclaró.

Finalmente, hizo un llamado a no bajar la guardia con las medidas de salud y no caer en una falsa sensación de protección por tener la vacuna, debido a que esto no limita la capacidad de contagios.