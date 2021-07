El productor Juan Osorio sigue disfrutando de su romance con Eva Daniela y no descarta volver a convertirse en padre, a pesar de que su relación ha provocado gran controversia por la diferencia de edades entre ambos.

“Estoy muy contento y la verdad es que, hasta el día de hoy, porque la relación de Dany y mía es solo por hoy, yo no tengo por qué fantasear ni hacerme muchas ilusiones, Dios quiera que cada día se sume […] y hasta este momento está funcionando”, dijo Osorio a los reporteros tras su salida de Televisa San Ángel.

Al ser cuestionado sobre si no sintió celos por el beso que su hijo Emilio le dio a su novia como parte de las escenas de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, Juan replicó: “Nooo, ¿cómo crees?, para nada, lo que tenga que pasar va a pasar y Emilio es mi hijo y sabe perfectamente cómo debe de comportarse”.

A la pregunta directa sobre si le gustaría tener otro hijo, el productor de 64 años confesó: “la verdad sí, sí me gustaría, yo no tengo… no me he operado, entonces no tengo ningún problema, sí podría ser”.

Por último, el ex de Niurka Marcos dejó en claro que antes de volver a tener un descendiente debe terminar con algunos compromisos laborales.

“Todo al tiempo, yo creo que hay que ir llevando la relación con mucha cautela, y no desbordarse porque hay muchísimo trabajo”, remató.